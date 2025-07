¿Renuncia a 'LCDLF México'? Actor de Televisa sufre tragedia y anuncia terrible noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y presentador mexicano, Alexis Ayala, recientemente ha brindado una entrevista en la que reveló la tragedia que vive con su esposa, la también actriz, Cinthia Aparicio, a causa de las lluvias torrenciales en la Ciudad de México y sus alrededores, dando una terrible noticia sobre sus afectaciones en su vida personal, ¿acaso renuncia a La Casa de los Famosos México?

El pasado lunes 7 de julio, Ayala fue anunciado por la reconocida presentadora, Galilea Montijo, como el cuarto integrante confirmado para la tercera temporada del tan polémico reality show que ya está dando mucho de que hablar. Como era de esperarse, este destape causó gran conmoción, ya que no se esperaba que en realidad fuera a aceptar este proyecto, aunque siempre hubo rumores de su participación.

Desgraciadamente, en Sale el Sol el histrión confesó que tuvieron que cancelar su función de Las Mujeres Son de Venus, Los Hombres Ni Mad..., a causa de que sufrieron la terrible inundación de su hogar, destacando que deben de examinar bien su casa para determinar todos los daños: "Por eso cancelamos ayer, nos fuimos para allá y sí, había 40 centímetros de agua entre donde se inundó y se metió a la casa. Mojó muebles y hasta ahorita van a cambiar un piso. Mañana van a revisar la casa".

Alexis señaló que a causa de esta situación consideró verdaderamente en dejar el reality producido por Rosa María Noguerón, afirmando que a su mente se vinieron muchos pensamientos sobre lo mal que la pasaría de pensar que su esposa estaría sola con este problema: "Bendito sea Dios no alcanzó los contactos, porque eso hubiera sido terrible, y eso nos llevó a la pregunta: '¿Qué haces?, ¿quién se va a hacer cargo de qué?'".

El villano de Lo Qué La Vida Me Robó declaró que le daba mucho pesar el saber que estaría incomunicado de su esposa, de pensar que no tendría a nadie, pero que por fortuna, varios amigos se pusieron en contacto y le hicieron saber que cualquier cosa que pase van a ir a apoyar a la actriz: "Hablamos como de más cosas, qué sucede. Se ha presentado mucha gente a decirme, ayer amigos me dijeron: 'Cinthia no va a estar sola, tu mamá no va a estar sola mientras tú estás allá adentro'".

Finalmente, con los ánimos más calmados, dejando en claro que a su tragedia familiar ya han logrado llegar a un punto medio que le permitirá descansar un poco, y por ende, ya va listo para entrar con la mentalidad de ganar, asegurando que él fue criado para triunfar si compite: "No es ansiedad, es emoción, es como ganas de ya conocerlos, yo lo que he dicho y no lo he dicho por soberbia, yo voy a ganar, es con la seguridad que a mi no me educaron con lo importante es competir, a me educaron con que lo importante era ganar".

