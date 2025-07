Sydney Sweeney sorprende con su transformación física para interpretar a Christy Martin

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz estadounidense Sydney Sweeney, reconocida por sus papeles en 'Euphoria' y 'The White Lotus', ha vuelto a acaparar titulares tras compartir una foto en redes sociales donde revela el sorprendente cambio físico que realizó para interpretar la icónica boxeadora Cristy Martin. La imagen corresponde a su próxima película biográfica titulada Christy, dirigida por David Michôd (The King, Animal Kingdom), que tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2025.

Para dar vida a Christy Martin, pionera del boxeo femenino en EE. UU., Sweeney se sometió a un entrenamiento intensivo de más de 3 meses. En entrevista reciente, la actriz detalló su rutina diaria, 1 hora de pesas por la mañana, 2 horas de kickboxing al medio día, y otra hora de pesas por la noche.

Sydney Sweeney y su transformación

Este ritmo provocó un cambio radical: Aumentó mas de 14 kilos de masa muscular, subió de talla 23 a 27 en jeans y declaró entre risas: "Mis senos crecieron, mi trasero se hizo enorme. ¡Fue una locura! Pero estaba tan fuerte, como loca fuerte". Incluso su rostro y su postura se transformaron, adoptando una dureza atlética que, según miembros del elenco, la hacía parecer "imperturable" durante las intensas escenas de combate.

Christy narra narra la historia real de Christy Martin, una de las figuras más importantes del boxeo femenino. Fue la primer mujer en aparecer en la portada de Sports Ilustrated y en compartir cartelera con Mike Tyson en los años 90. Pero la historia de Martin no solo se define por sus logros deportivos. En 2010, su esposo y entrenador, James Martin, intentó asesinarla en un brutal ataque. Ella sobrevivió y se convirtió en un icono de resiliencia, empoderamiento y lucha contra la violencia doméstica.

Christy Martin

Con apenas 27 años, Sydney Sweeney ha probado ser mucho más que una estrella adolescente. Se dio a conocer mundialmente como 'Cassie Howard' en 'Euphoria', papel que le valió una nominación al Emmy. Luego brilló en 'The White Lotus, Reality, Immaculate' y la comedia romántica 'Anyone But You', que fue un sorpresivo éxito comercial.

En lo personal, Sweeney mantenía una relación con el empresario Jonathan Davino desde 2018. Se comprometieron en 2022, pero en marzo de 2025, fuentes cercanas confirmaron que la actriz canceló la boda para enfocarse completamente en su carrera . Desde entonces, ha sido vista disfrutando su soltería, rodeada de amigos y totalmente entregada a sus nuevos proyectos cinematográficos.

Fuente: Tribuna/Agencia México