Tras retiro de Televisa, actriz de 'Cero en conducta' aparece irreconocible por bajar 58 kilos

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, conductora y cantante, quien inició su carrera en Televisa y que además trabajó en TV Azteca, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans debido a que presumió un sorprendente cambio físico luego de bajar 58 kilos. La famosa intérprete contó que más allá de solo cuidar su imagen física, decidió cambiar sus hábitos y deshacerse de los kilos que tenía de más por cuestiones de salud.

Se trata de la aclamada Sheyla Tadeo, quien es reconocida como una de las mejores voces de México pero que también se dio a conocer en el medio por su trabajo como actriz en el Canal de Las Estrellas. La originaria de Culiacán, Sinaloa, saltó a la fama teniendo 22 años de edad y uno de sus primeros melodramas fue Agujetas de Color de Rosa. Mientras que en 1998, la actriz recibió la oportunidad de sumarse a Cero En Conducta, al lado del gran productor y actor, Jorge Ortiz de Pinedo.

Este programa de comedia se convirtió en uno de los proyectos más exitosos de su carrera y hasta la fecha sigue siendo recordada como Zoila, aunque pasó varios años alejada del personaje, en 2004 volvió a interpretarlo en La Escuelita VIP. En el año 2016, Sheyla abandonó la actuación de forma temporal cuando participó en la novela Un camino hacia el destino. Mientras que en 2024 regresó a Televisa con una actuación especial en Papás por conveniencia.

Sheyla bajó casi 60 kilos años atrás

Recientemente se volvió viral una entrevista que dio Tadeo a la periodista Mara Patricia Castañeda, en la cual contó qué fue lo que la motivó a bajar drásticamente de peso. En ese sentido, la famosa contó detalles de la cirugía y régimen alimenticio que la llevaron a cumplir sus objetivos: "Tuve muchas ofertas de dónde hacerme la cirugía del estómago, pero la verdad quería hacerla con alguien que me diera la tranquilidad y la seguridad de que no me arriesgara".

Sheyla explicó que gracias a su pérdida de peso, su cuerpo tenía mucha piel sobrante y le recomendaron donársela a niños con quemaduras y personas que tienen pie diabético: "Fueron 8.5 kilos de piel que ya no necesitaba, y el médico me explicó que podía donarla para pacientes en situaciones muy delicadas. No lo dudé ni un segundo".

Sheyla sorprendió con radical cambio físico

Finalmente, la aclamada cantante afirmó que no le interesan las críticas y opiniones de los demás respecto a su peso: "Digo yo, esto es en serio, es esto que venimos al mundo a agredirnos de esta manera, porque yo no le ando poniendo etiquetas a este y este el otro, y tú esto, yo porque voy a estar etiquetando gente, no me corresponde, pero no me gusta que me etiqueten y el peso no me define".

Fuente: Tribuna del Yaqui