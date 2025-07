"Acá no hay cámaras chismosas": Liam Gallagher lanza indirecta a Coldplay y su 'kiss cam'

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Hace unos días se volvió tendencia un épico momento durante el concierto de la banda británica de pop rock Coldplay, pues en la conocida kiss cam apareció una pareja bastante cariñosa que estaba abrazada. Sin embargo, una vez que se dieron cuenta de que estaban siendo grabados, rápidamente se escondieron, pero ya era muy tarde porque sus rostros fueron captados a la perfección.

El asunto es que, cuando el video circuló en redes sociales, se descubrió que eran Andy Byron, CEO de la empresa Astronomer, y Kristin Cabot, titular del área de Recursos Humanos. El problema radica en que ambos están casados con otras personas. Por lo tanto, la evidente infidelidad le causó a Byron no solo una baja temporal del empleo, sino que el 19 de julio se confirmó que el susodicho presentó su renuncia.

A pesar de los días, muchos todavía no pueden superar este caso porque, además de los numerosos memes que circulan en la web, ahora también se unió a esta situación el vocalista de Oasis, Liam Gallagher. Todo pasó en el concierto que dio la agrupación en Heaton Park, Manchester. De manera inesperada, cuando sonaba la canción Slide Away, los asistentes se sorprendieron con sus siguientes declaraciones: "¿Tenemos enamorados esta noche? No se preocupen, acá no tenemos ninguna de esas malditas cámaras chismosas como en los shows de Coldplay. A nosotros no nos importa con quién están saliendo, enredando o toqueteando. No es asunto nuestro".

Liam Gallagher

El comentario se produjo en el contexto de la gira Oasis Live ’25, que marca el retorno de la banda tras 16 años de separación. La serie de conciertos comenzó en Cardiff el 4 de julio y recorrerá ciudades como Londres, Edimburgo, Dublín, Toronto, Chicago, Ciudad de México, Buenos Aires, Tokio y Sídney. En Manchester, el grupo ofreció cinco funciones consecutivas ante más de 80,000 personas por noche, convirtiendo el evento en una celebración masiva del britpop.

La intervención de Gallagher no fue fortuita. El cantante ha mantenido una relación conflictiva con Coldplay desde hace años, llamando a Chris Martin “profesor de geografía” y tildando su música de “aburrida”. Aunque coincidieron en el concierto benéfico One Love Manchester en 2017, Gallagher nunca ha disimulado su desdén por el estilo de la banda. “No nos importa con quién estén jodiendo, tonteando o tocando, no es asunto nuestro”, volvió a repetir Liam.

Fuente: Tribuna/ Agencia México