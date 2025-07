Aimee, la hija de Ozzy Osbourne que continuaría el legado del 'Príncipe de las Tinieblas'

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- A tan solo unas horas de la tan lamentable muerte del reconocido cantante de heavy metal, Ozzy Osbourne, se ha comenzado a viralizar en redes sociales el nombre de su hija tan poco conocida, Aimee Osbourne, ya que muchos de sus fans afirman que es quién podría continuar el legado musical del denominado 'Príncipe de las Tinieblas', que perdió la vida a sus 76 años.

Este martes 22 de julio el mundo de la música perdió a uno de los más grandes cantantes y músicos de la historia, Ozzy, el cual apenas hacía unas horas que se presentó en concierto con Black Sabbath para despedirse de su carrera. Hasta el momento no ha revelado las causas de la muerte, pero se sabe que por años padeció de parkinsonismo, rara enfermedad genética con síntomas motores similares a los de la enfermedad de Parkinson, temblores, rigidez muscular, lentitud de movimientos (bradicinesia) y problemas de equilibrio y postura.

Ahora, en medio del luto que embarga a la familia del intérprete de temas como No More Tears, varios de los fans del cantante han mostrado las condolencias a Aimee mediante su cuenta de Instagram, asegurando que lamentaban su muerte, pero que su música podría ser la continuación al legado tan importante que dejaba Ozzy, animándola a que tome dicho rumbo y sorprenda como su padre en su momento.

Siento muchísimo tu pérdida. El legado de tu padre vivirá para siempre, a través de su música y la tuya".

¡Necesito música nueva tuya, por favor! Me encanta todo. ¡Compraría al instante una edición digital, en CD o vinilo!".

Mi más sentido pésame por la pérdida de tu increíble padre. Era una leyenda y lo extrañaremos muchísimo. Te envío todo mi amor y apoyo a toda tu familia".

Ozzy y Sharon con sus hijos antes de la ruptura familiar. Internet

Esta situación podría estar muy lejos de suceder, pues contrario de Jack y Kelly Osbourne, los otros dos hijos de Ozzy, Aimee desde que tenía 16 años de edad decidió alejarse de la familia y se fue de su hogar, ya que no deseaba ser parte de The Osbournes, el programa que lanzó a todos a la fama mundial: "No soy una hija rara y deprimida que le tiene miedo al mundo y se encierra en su habitación todo el día; simplemente no elegí hacer el programa", reveló en el pasado Aimee.

Quiero ser cantante y sentí que si me hubiera quedado con los Osbournes y hubiera hecho todo el proceso, me habrían encasillado de inmediato", agregó.

Sharon Osbourne, esposa de Ozzy y la madre de sus hijos, declaró que su hija odiaba la idea de crecer bajo el escrutinio público y ante las cámaras, asegurando que se arrepiente mucho de haber permitido que con sol 16 años se fuera de su casa, porque le rompió el corazón y fue el comienzo de su separación familiar. En varias ocasiones las hermanas confirmaron su distanciamiento, y en el año del 2023, cuando Aimee decidió grabar por primera vez en los estudios Abbey Road, habló sobre el desamor, los altibajos de la vida, pero de la esperanza, que fue tomado como una expresión de su vida lejos de su familia.

La familia Osbourne. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui