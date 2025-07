Alicia Villarreal rompe el silencio y afirma no cederá el 50% de sus bienes a Cruz Martínez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante de rancheras, Alicia Villarreal, después de tantos dimes y diretes, una vez más ha decidido romper el silencio sobre la controversia que enfrenta con Cruz Martínez en el proceso de divorcio, luego de que trascendiera que el músico pretende reclamar el 50 por ciento de las propiedades adquiridas durante su matrimonio, ya que presuntamente están casados por bienes mancomunados.

La intérprete de Te Aprovechas, al ser cuestionada sobre si considera justo que su aún esposo busque quedarse con parte de su patrimonio, dejó en claro que no puede entrar mucho en detalles de nada, pero aseguró que está lista para todo lo que Martínez lance en su contra: "Hay muchas cosas que no les puedo platicar, ¿verdad? Por lo mínimo que tengo, pero yo estoy lista para todo lo que él quiera, yo estoy lista para lo que tenga que ser".

Con firmeza, Villarreal defendió el fruto de su labor, asegurando que cada logro en su carrera ha sido gracias a su esfuerzo: "Yo he trabajado toda mi vida, ustedes me han visto desde muy jovencita y nada me han regalado", declaró la intérprete de Te Quedó Grande La Yegua, dejando en claro que no está dispuesta a permitir que se menosprecie su trayectoria, solo por este escándalo personal.

Respecto a la denuncia por supuesta violencia familiar que interpuso en contra del creador de los Kumbia Kings, la artista fue cauta en sus declaraciones, argumentando que su batalla actual le impide profundizar en el asunto: "Sé que les puedo contestar que sea algo correcto porque de decir sí tengo muchas cosas que decir, pero estoy en medio de una situación legal que me impide dar una opinión".

Villarreal también aprovechó para enviar un contundente mensaje a Arturo Carmona, padre de su hija Melenie Carmona, quien en días recientes opinó sobre su situación: "Con el señor Carmona no tengo nada que hablar, ni siquiera sé por qué él… Es algo que él no puede ignorar, siempre está hablando del tema. Que diga lo que sea, que sea como él quiera. A mí no me importa, yo sí lo puedo ignorar".

Además, defendió a la periodista Blanca Martínez, que es mejor conocida como La Chicuela de los señalamientos que ha recibido en redes sociales, puntualizando que no tolerará más agresiones y no descarta recurrir a una orden de restricción: "Y esos videos que estuvo atacando a la señora Blanca, que es mi amiga, que también la defiendo, no tiene nada que ver con esto. Pues yo no me voy a dejar de nadie. O sea, yo tengo mucho que decir".

En un momento emotivo, Alicia reconoció lo arduo que ha sido para sus descendientes enfrentar esta tormenta mediática y jurídica: "Ha sido muy complicado, de verdad, porque también es muy cansado. A los hijos no se les involucra en los problemas de los adultos". Finalmente, Villarreal confesó que ha sido un reto mantener la calma y aconsejar a sus descendientes para que no se dejen afectar: "Es difícil decirles: 'No harás caso, no opines nada, no tiene nada que ver contigo, tú haz tus cosas normales'. Es difícil que ellos entiendan… O sea, ¿cómo voy a estar tranquila?", concluyó visiblemente afectada.

Fuente: Tribuna del Yaqui