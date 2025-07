Destrozada, Maribel Guardia estalla contra Imelda Tuñón por filtrar íntimo secreto de Julián

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas, la actriz costarricense Maribel Guardia reapareció ante diversos medios de comunicación para responder a las polémicas declaraciones que ha hecho Imelda Garza Tuñón, quien no ha parado de filtrar intimidades de su fallecido esposo Julián Figueroa. Como se sabe, a inicios de año estalló el pleito entre ambas mujeres debido a que la famosa interpuso una denuncia en busca de proteger a su nieto, José Julián.

Y debido a que la atención se ha desvirtuado a otros temas, la también cantante y conductora ahora dejó claro que su única prioridad es el menor. Ante las primeras preguntas sobre lo que ha dicho Imelda recientemente, quien la tachó de malvada y amargada, Maribel dijo: "Pues no importa si está decepcionada de mí, es que no se trata ni de Imelda ni de mí, ni de Marco. Es del niño.... Si ella está mejor, bendito Dios. Creo que todo sirvió también para eso", expresó.

Visiblemente conmovida, la actriz de novelas como Corona de lágrimas reconoció el dolor que le causa la ausencia de Julián, quien falleció en 2023, y lamentó que no esté para dar su versión sobre los señalamientos, pues Imelda ha señalado que estaba muy medicado antes de morir: "¿Sabes qué? Mi hijo ya está con Dios. Me duele que él no esté para defenderse, porque varios comentarios no son como fueron", dijo.

Asimismo, Maribel aclaró cuál fue la razón por la que no estuvo con su hijo durante sus últimos instantes con vida: "Bueno, eso que ella cuenta, yo no estaba en la casa. Ella estaba sola porque mi sobrina estaba conmigo en el teatro y mi marido estaba en Costa Rica desde hace tres días". Además, la actriz desmintió que el cuerpo de Julián haya tenido un olor desagradable cuando fue hallado sin vida.

Maribel Guardia sigue muy afectada por la muerte de su hijo, Julián Figueroa

Sobre los rumores de que Julián e Imelda estaban separados en ese momento, la famosa admitió: "Que yo supiera… No, no sé". Ante los señalamientos de que ha sido manejada por su marido Marco Chacón, Maribel respondió con firmeza: "Yo soy una vieja, tengo la edad que tengo, ya no soy tan fácil de manipular. Soy una mujer que ha sido independiente, autosuficiente... Soy una mujer con personalidad. No creo que sea yo fácil de manipular".

Antes de finalizar la entrevista, desde el aeropuerto de la CDMX, Guardia dijo que anhela reencontrarse con su hijo: "Yo lo que sí desearía es verlo, pero verlo de una manera honorable. Para él y para mí. Lo que sí pelearía es poder tener algunas vacaciones con él, verlo en días normales, no ir a un cubículo donde el niño esté ansioso y yo también, con ustedes persiguiéndonos a ver si el niño habló mal de mí o no".

Finalmente, Maribel reconoció que debe ser el sistema judicial quien autorice los encuentros con su nieto. "Lo importante es que José Julián esté bien y que tenga calidad de vida también. Si en algún momento él ya no quiere verme porque este tiempo ha cambiado su manera por convivencia, tampoco yo insistiría porque no quisiera que se la pasara mal. Por eso quiero llegar con un juez de lo familiar, que es el que va a decidir todo esto", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui