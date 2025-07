Fallece querida actriz de Televisa tras semanas hospitalizada y filtran su herencia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace casi 8 meses, el mundo del espectáculo en México quedó paralizado debido a que falleció una querida actriz, quien estuvo activa en Televisa casi cinco décadas, además de que trabajó exitosamente en teatro y cine. Debido a que durante su extensa carrera formó una gran fortuna, la repartición de su herencia ha sido todo un tema, sin embargo, ha salido a la luz un poco de información al respecto.

Se trata de la herencia de la gran Silvia Pinal, quien este próximo lunes cumplirá 8 meses de haber dejado este mundo luego de fallecer la tarde del jueves 28 de noviembre en el hospital donde la atendieron por diversos problemas como una falla pulmonar. Como se recordará, desde antes del fallecimiento de la reconocida diva mexicana se especulaba mucho que habría un problema entre sus hijos por el tema de la herencia.

Debido a que ya pasaron 8 meses y aún no hay claridad sobre el tema del testamento, recientemente su amiga Mónica Marbán habló al respecto y confirmó que ella fue incluida en el dote; a pesar de que en el pasado había dicho que no le interesaba obtener nada, cambió de opinión y en una entrevista para el programa Hoy expuso su deseo de sí obtener lo que le haya dejado su cercana amiga,

Silvia Pinal incluyó a su amiga Mónica Marbán en su herencia

Frente a las cámaras del programa Hoy, Mónica expuso qué fue lo que le tocó del gran dote de la fallecida productora y actriz mexicana: "Yo digo que todo está perfecto, pero ojalá lo resuelvan ya para que me entreguen mi herencia". Además, la íntima de Silvia agregó: "No es cuánto nos dejó, se supone que somos dos o tres herederas y lo que quede, nos los dan o lo vendemos o lo repartimos, pero no hay ningún departamento, esos son para la familia".

En ese sentido, le envió un mensaje a 'La Pinal' por tener este detalle con ella: "Amiguita ¿cómo me fuiste a poner ahí? qué linda, gracias". Asimismo, Marbán aprobó que haya sido María Elena Galindo la elegida para ser albacea de la herencia de su amiga: "¿Cómo no? es una gente de respeto, que no necesita nada... sí está muy cansada y necesita estar pendiente de esto que no se ha resuelto, pero ahí va".

