Imelda Tuñón estremece a 'VLA' al filtrar oscuro secreto de Julián Figueroa; era adicto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Imelda Tuñón, acaba de brindar una entrevista para Venga la Alegría, con la cual habría estremecido a sus fans, debido a que en sus declaraciones una vez más ha filtrado oscuro secreto, sobre los últimos momentos con vida del reconocido actor, Julián Figueroa. Una vez más, desmiente a Maribel Guardia y asegura que era adicto al alcohol, pues recayó.

Después de haber asegurado que el actor de Televisa alucinaba antes de fallecer y estaba perdiendo la memoria, Imelda una vez brindó una entrevista al matutino de TV Azteca en el que defiende su postura sobre lo dicho, asegurando que por desgracia había recaído en el alcohol: "Que yo sepa, solamente alcohol, entonces no puedo decir más de eso. No lo sé, prefiero no hablar más de eso, fue algo muy triste, muy triste, mi hijo tenía cinco años, entonces prefiero dejar eso por la paz".

La actriz de La Sirenita agregó que además de todo, esta situación por el problema de las adicciones de Julián ya había pasado con anterioridad y tanto Maribel como Marco Chacón lo quisieron normalizar, por lo que cuando alucinó en sus últimos días, no lo tomaron muy en cuenta: "Ya había pasado antes, sí se normalizan este tipo de cosas, pero, no está bien, y yo creo que también es algo que tenemos que sanar todos, cada quien por su parte, yo no pienso volverme a acercar por allá jamás, pero si es algo que hay que sanar porque es un proceso difícil".

De la misma manera, sobre el hecho de si la actriz de Corona de Lágrimas había visto o no a Julián el día de su muerte, Imelda afirma que no, que lo vio un día antes, pero no el día en el que perdió la vida, justificando las palabras de su padre que decían llevaban dos días sin verse: "Ese día no lo vio, el día que falleció no lo vio, porque dijeron que llevaba fallecido casi 24 horas, entonces creo que fue un día antes, sí recuerdo que le pidió el diurex, pero no sé si fue viernes, sábado, pero creo que mi papá se refiere a sábado y domingo".

Finalmente, declaró que con este tema y esta historia ella ya se encuentra con los sentimientos fuera de ella, por lo que realmente ya no piensa hablar más de esto y quiere que el tema quede cerrado: "La verdad es que es pesado, ya estoy como un poco desensibilizada, porque cuando te revictimizas tanto, cuentas la misma historia muchas veces, que fue un proceso fuerte como que ya, apagas tus sentimientos".

Fuente: Tribuna del Yaqui