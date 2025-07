¿Le fue infiel a Galilea Montijo? Fernando Reina hace inesperada confesión tras divorcio

Comparta este artículo

Acapulco, Guerrero.- El tan reconocido político mexicano, Fernando Reina, pese a su tan conocido hermetismo de su vida privada, recientemente compartió un video en su cuenta de TikTok, en el que acaba de hacer una inesperada confesión sobre su vida de soltero, a más de dos años de su inesperado divorcio de la actriz de Televisa y presentadora mexicana Galilea Montijo, ¿acaso le fue infiel?

En el mes de marzo del 2023, todo parecía marchar normal en la vida de la reconocida presentadora de Netas Divinas, cuando mediante su cuenta de Instagram, simultáneamente con la transmisión en vivo del programa Hoy, Montijo reveló que ya era una mujer divorciada tras 12 años de matrimonio y un hijo en común. En ese momento afirmó que todo se dio desde el amor y el respeto que se tienen ella y Reina.

La expareja desde ese momento, se ha mostrado cordial e incluso cuando Galilea presentó a su actual novio, Isaac Moreno, Fernando se ha mantenido soltero y ha dejado evidenciado que su día a día son sus tres hijos, con los que vive en Acapulco. Pero ahora, tras meses soltero, Fernando podría ser que busque pareja, ya que por primera vez exhibió un pedazo de su vida privada, en la que Doña Marta, la mujer que le ayuda con las labores domesticas, le dice que ya es momento de que se consiga una novia, que siempre está solo.

Con esto no solo desestima los rumores de que tendría amoríos con mujeres jóvenes, sino que permitiera que se abriera un pco ante sus seguidores, ya que afirmó que él no quería tener una relación con nadie porque se estaba ocupando de sus tres hijos, a lo que la señora refutó que al final de los tiempos, cada uno de los niños van a crecer y se van a ir con sus respectivas parejas. En ese momento, el ex de la presentadora de La Casa de los Famosos México, le pidió a su trabajadora ayuda, la que afirmó que no necesitaba de esa, pues tenía una fila detrás.

Tras esto, la seriedad quedó de lado y Reina bromeó con doña Marta, con el hecho de que la mujer que llegara iba a querer mandarla y hacer cambios por toda la casa, sin respetar su autoridad, a lo que la señora le dijo que eso no iba a pasar que "la mera mera", de la casa, era ella y nada más, a lo que el político mexicano le dejó en claro que esa sería la primer regla de la casa para cada novia: "La voy a decir sí, pero la que manda es doña Marta. Vamos a ponernos de acuerdo", concluyó entre risas.

Fuente: Tribuna del Yaqui