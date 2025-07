Perdió la movilidad: Tras 8 infartos cerebrales, actor de Televisa aparece con dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber sufrido ocho infartos cerebrovasculares y que estos causaran que perdiera la movilidad de la mitad de su cuerpo, el reconocido actor de Televisa y comediante mexicano, César Bono, acaba de aparecer en reconocido programa de TV, y abrió su corazón con una dura noticia sobre su tan preocupante estado de salud, que los últimos meses han llevado a reportar su muerte.

Desgraciadamente, el actor de Vecinos tiene varios años luchando por su vida, pues ha presentado diferentes crisis de salud muy severas, tales como el cáncer, además de que también ha sobrevivido a ocho infartos cerebrales, que si bien pudieron arrebatarle la vida de inmediato, por fortuna ha logrado sobrevivir a base de mucho esfuerzo y fe, sin embargo, estos le han dejado secuelas importantes, como parálisis en la mitad de su cuerpo.

Ahora, en entrevista para una entrevista a De Primera Mano, Bono habló de sus problemas de salud, declarando que está en constantes chequeos médicos, pero que a estas alturas de su vida, ya no pregunta porqué él, sino que ha aceptado que así es la vida y te da lo que menos se espera: "Cuando me pasó este accidente cerebrovascular le dije a la doctora, '¿Porqué a mi?', y le dijo '¿y porque no?'. Así es la vida, y ahora lo único que me da miedo es que me vuelen el bastón, es lo único que me falta".

De la misma manera, dejó en shock a todo Imagen TV, debido a que confesó que tras todo lo que ha pasado, desde asaltas hasta estas enfermedades, ya ha aceptado la muerte y está listo para irse con Dios en cuento este lo llame para irse a su lado, aceptando que es el destino: "Yo desde toda mi vida he aceptado la muerte, los accidentes, tuve accidente en automóvil, me han asaltado, me han dado con una pistola a golpes, en fin, he pasado por muchas cosas, hoy no hay Cabaret, pero antes sí y siempre han pasado accidentes".

Cuando me quieren ayudar yo tengo la respuesta perfecta, 'no gracias', porque la neuróloga que le trata, me dijo que todo lo que yo pueda hacer que lo haga, porque sino luego te vuelves flojo, te subes a la hamaca, por ejemplo, el carro que me traía hoy no se pudo estacionar más cerca de lo que hizo, y me dice 'no sé como voy a ayudarlo', y le digo 'no, yo puedo caminar'. Despacito, como dice Luis Fonsi, porque lo puedo hacer", agregó.

Finalmente, el actor de Defendiendo Al Cavernícola, declaró que de sus infartos cerebrales también tiene agradecimiento, porque fueron del lado derecho y no del izquierdo, ya que si hubiera sido de esa manera, actualmente no estaría ante el público, pues no podría ni hablar, demostrando que pese a las dificultades no se rinde: "Gracias a Dios, porque los infartos fueron del lado derecho que te quitan la movilidad del lado izquierdo, estamos como conectados al revés, si hubiera sido al revés, no podría hablar. Gracias a Dios a mi me dio en el derecho, y aquí estamos hablando con ustedes".

Fuente: Tribuna del Yaqui