Rapero recibe cadena perpetua en EU por tráfico sexual junto a su madre y socio

Atlanta, Estados Unidos.- John-Michael Hakeem Gibson, mejor conocido por su nombre artístico Cash Out, fue declarado culpable de violación y tráfico sexual, por lo que recibió una sentencia de 70 años de prisión, lo que significa que pasará el resto de su vida tras las rejas. Por su parte, según medios estadounidenses, también serán encarcelados su madre, Linda Smith, y su socio comercial, Tyrone Taylor.

Al parecer, el artista estadounidense encabezaba una red de prostitución y, además, utilizaba su fama para reclutar mujeres en redes sociales, a quienes posteriormente obligaba a participar en trabajos sexuales. Asimismo, entre los términos de su condena se establece que, a partir de ahora, el rapero será registrado legalmente como agresor y tiene estrictamente prohibido comunicarse con las víctimas y sus familiares.

En cuanto a su madre, recibió exactamente la misma sentencia que su hijo, mientras que su compañero laboral fue condenado a 30 años de prisión por su participación directa en los delitos. En un inicio, la celebridad negó por completo las acusaciones en su contra, incluso, su abogado intentó que la condena se redujera a 30 años, argumentando que las presuntas afectadas habían sido amenazadas para testificar.

Pasará el resto de su vida en la cárcel

¿Quién es el rapero?

Basándose en información disponible en redes sociales, Cash Out alcanzó el auge de su carrera en el año 2010 con su sencillo de platino Cashin’ Out y el disco de oro She Twerkin. Además, su popularidad se impulsó gracias al cameo que realizó en la película de Adam Sandler, Uncut Gems (2019). De hecho, este proyecto le otorgó el puesto número 36 en el Billboard Hot 100 y la certificación de platino de la Recording Industry Association of America.

Curiosamente, no es la primera vez que se ve envuelto en un asunto legal, pues en 2009 fue absuelto de un cargo por posesión de armas en el condado de Clayton, Georgia. Después de ese incidente, intentó retomar su carrera musical, lo que en aquel entonces lo llevó a firmar con Epic Records, una compañía discográfica estadounidense perteneciente a la reconocida agencia Sony Music Entertainment.

Fuente: Tribuna