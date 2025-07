¡Sí la violentó! Ninel Conde hace delicada acusación contra José Manuel Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas, el nombre de Ninel Conde ha aparecido en todos los titulares de la prensa debido a que se confirmó que formará parte de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. Tras ser presentada ante diversos medios de comunicación, la intérprete mexicana accedió a hablar con diversos medios sobre otras cuestiones y fue cuando lanzó una delicada acusaciones en contra de su expareja, José Manuel Figueroa.

Resulta que la llamada 'Bombón Asesino' respondió de forma contundente al compositor mexicano, quien recientemente revivió comentarios sobre su relación pasada. Sin mencionar directamente el nombre del hijo de Joan Sebastian, la modelo y cantante dejó claro que no dará espacio para tolerar agresiones de cualquier tipo ni revictimización. "¿En qué año fue que coincidimos este personaje y yo? ¿Cuánto tiene? ¿20 años y sigue hablando de mí? No me supera".

Pues algo bien hice, ¿no? Porque para que después de 20 años sigan hablando de mí… así que nomás se los dejo de tarea", añadió.

Ninel hizo este comentario porque Figueroa la acusó de nunca haberle preparado un desayuno cuando estuvieron juntos. En ese sentido, la intérprete de 'Alma Rey' en Rebelde calificó este tipo de confesiones como una forma de agresión. "Totalmente, eso es violencia verbal", indicó sin titubeos, advirtiendo que su defensa legal estará monitoreando cualquier declaración en su contra:

Ya estamos en cero tolerancia, advirtió.

Aunque su intención principal es enfocarse en su participación en LCDLF México 3, Ninel dejó abierta la posibilidad de charlar de sus experiencias pasadas si se presenta el momento adecuado. "No es que voy a ir con el estandarte de 'ahí voy a hablar', no. Pero si se da la oportunidad, si alguien me hace la plática al respecto, lo platicaré. Siempre me preguntan cómo le he hecho, y si puedo compartir algo que ayude a otras mujeres, lo haré de la manera más sabia, sin empinar a nadie".

Además, la cantante confesó que su hijo menor Emmanuel, fruto de su relación con Giovanni Medina, está enterado de su participación en el programa: "Sí convivimos, la verdad es que eso no lo saben ustedes porque no expongo mi vida privada con mi niño. Pero ya lo platiqué con él, él está enterado y ahorita está de vacaciones. De hecho, hablé con él antes y me dijo: '¿Ya te metiste a la casa?' Y yo: 'No, mi amor, todavía no'".

Asimismo, Ninel fue cuestionada sobre las acusaciones que hizo un abogado en su contra sobre no haber pagado sus honorarios: "Eso mis abogados se están encargando. Lo importante es siempre nombrar al violentador y denunciar, porque ahí empieza la solución para evitar este tipo de violencia". Finalmente, Conde tomó con humor las críticas con respecto a sus cirugías, y ante el comentario de un reportero sobre el asunto, respondió:

Bueno, pues es que si me están preguntando, ¿qué voy a hacer diferente?, pues es que ya no soy la misma".

Fuente: Tribuna