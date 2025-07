"Su hija no tiene cura": Bárbara de Regil habló sobre su lucha con niños con cáncer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz Bárbara de Regil se encuentra preparándose para el estreno de Rosario Tijeras 4, que se transmitirá a través de Azteca Uno, pero, además, está fuertemente involucrada en el apoyo a niños con un complicado padecimiento, lo cual mencionó, pues desde hace años ha sido vista apoyar a causas sociales. Mencionó también que han pasado 15 años desde que compró por primera vez una peluca para una infante.

De Regil habló sobre las experiencias que marcaron su vida, que la llevaron a ser un apoyo para las personas que se encuentran viviendo esta clase de situación complicada, además de expresar que algunas de las que más sufren son los padres de los menores. “Conocí a una mamá que me dijo que su hija no tiene cura y que solo están esperando cuando Dios quiera. No hay palabras… solo puedes abrazar. Es un momento en el que no sabes qué decir”.

Estas vivencias, asegura, han reforzado su compromiso con fundaciones como Casa Colibrí, con la que camina de la mano en esta lucha. La conexión de Bárbara con los menores va más allá de su respaldo, pues muchos de ellos la admiran por su icónico papel en televisión. “Es lindo saber que en algún momento yo me volví una sorpresa para ellos porque es Rosario Tijeras. Es padre darles ese momento de ilusión y alegría”, compartió ante las cámaras de Venga la Alegría.

Tras escuchar el relato del reportero sobre cómo una pequeña le agradeció directamente por el impacto positivo de su protagónico, De Regil recalcó: “100%. Es por eso que hemos cuidado mucho este personaje ahora y lo hemos convertido en una leyenda”. En cuanto al estreno de la nueva temporada, Bárbara se mostró entusiasmada y destacó el arduo entrenamiento al que se sometió para realizar este proyecto.

Contó: “Estoy muy contenta porque para esta Rosario me preparé mucho. Tomé jiu-jitsu, krav maga. Fue un esfuerzo físico grande y estuve ensayando desde antes”. Es así como la también influencer refleja un mundo de emociones en esta etapa de su vida: la alegría por su regreso a la pantalla con la historia que la catapultó a la fama y la empatía por las causas que la inspiran fuera de ella.

Fuente: Agencia México