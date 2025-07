Tragedia en Televisa: Montserrat Oliver revela que sufrió un infarto y perdió la vista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Montserrat Oliver, acaba de sincerarse y reveló una tragedia en Televisa que despertó las alarmas entre sus millones de fans, debido a que por primera vez ha revelado que sufrió un infarto óptico, lo cual la llevó que perdiera la vista de uno de sus ojos de manera irremediable. Con esto ha decidido ser socia de un hospital oftalmológico.

Actualmente, en la empresa San Ángel la presentadora que más preocupaciones está generando en el público, es precisamente la colega y mejor amiga de Montserrat, Yolanda Andrade, por sus años en una ida y venida con la estabilidad en su estado de salud tras un infarto cerebral. Pero, ahora, ha sido Oliver la que ha dejado en shock a sus miles de seguidores y despertó la preocupación de muchos más, debido a que acaba de confirmar que pasó por algo similar.

En entrevista para TV Notas, la presentadora de Montse y Joe, decidió abrir su corazón sobre sus problemas de visión al convertirse en socia de un centro de diagnóstico y de cirugía oftalmológica llamado Salud a la vista. La presentadora afirma que para ello esto es hermoso y porque dará muchas oportunidades: "La gente tendrá la posibilidad de hacerse un diagnóstico oftalmológico o una cirugía muy necesaria, sin importar que sea de bajos recursos. Más de 11 millones de personas en México viven con algún grado de discapacidad visual o ceguera, y el 80% se puede remediar".

Yo he tenido 2 problemas fuertes en la vista. El primero fue hace 15 años. Un día hacía ejercicio aquí en la Ciudad de México y de la nada sentí como si alguien me hubiera tomado una foto con flash. Me ardió muchísimo esta parte del ojo (señala el costado del ojo derecho)", agregó.

Montserrat no ve del ojo derecho. Internet

Ante esto, la presentadora de Reto 4 Elementos, declaró que su problema fue un infarto en el nervio óptico central, señalado que realmente no hay mucho que hacerse en esa situación, solo tener los cuidados, pues los médicos le han asegurado que no hay vuelta atrás en su perdida de visión: "Me nubló y perdí parte de la vista. Por ejemplo, si comienzo a maquillarme este ojo (señala el derecho), ya no veo lo que me maquillo. No hubo recuperación ni vuelta atrás. Veo borroso de un ojo. Solo un poquito. Tampoco es que sea completo".

Finalmente, recordó la ocasión que en el rancho que tiene, ella decidió salir a cortar el pasto un sábado, y por desgracia, algo le cayó en el ojo y le dolía mucho, pero no sabía que hacer ya que no había especialistas y cuando finalmente llegó a un hospital, no había el equipo necesario, lo que pudo haberle costado la vista, sin embargo, por fortuna a esto sí le encontraron una solución y no perdió la visión.

Los especialistas me dijeron que me lo rasgué por una basura que me entró. Gracias a Dios, me lo curaron y todo está bien. Literalmente, en un abrir y cerrar de ojos podrías perder la vista", concluyó.

Montserrat busca ayudar a personas de bajo recursos. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui