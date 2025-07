"Vale pura madr...": Emiliano vuelve a lanzarse contra Pepe Aguilar tras años distanciados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mientras Pepe Aguilar no ha dejado de pujar para poder tener una reunión con su primogénito Emiliano Aguilar, el joven cantante sigue haciendo fuertes declaraciones en contra de su padre. Además de que en el pasado acusó al intérprete de Miedo de haberlo abandonado y relegarlo, ahora el rapero ha sido contundente al señalar que no le importa ni un poco llevar el apellido Aguilar.

Como se recordará, fue en una entrevista con Pati Chapoy donde el padre de Ángela Aguilar había confesado lo que significaría para él recuperar el vínculo con Emiliano, quien nació fruto de su matrimonio con Carmen Treviño: "También la gente se muere. Tú sabes lo que yo daría de mi fortuna, de lo que tengo, de lo que sea, por una hora con mi papá", dijo conmovido, en referencia también al recuerdo de don Antonio Aguilar.

No obstante, Emiliano al parecer no tiene ese interés en reconciliarse con Pepe, pues al ser cuestionado sobre el tema, respondió con tono directo: "No, no quiero, ya hablamos de mi familia". La reportera de Ventaneando le insistió diciéndole que provenía de una dinastía muy mediática y él refutó:" Pero Aguilar ¿qué tiene que ver, guacha? Hay mucha raza que es hijo de famosos y no la hacen. Entonces, si ser hijo de Pepe Aguilar viene valiendo para pura madre, porque si no tuviera talento yo hubiera valido madre hace mucho".

Pepe Aguilar desea poder reencontrarse con su hijo Emiliano

Emiliano recalcó que ser parte de dicha dinastía de artistas no es garantía de éxito ni de aceptación del público. "Es el apellido de mi abuelo, no es de mi papá, pero, a fin de cuentas, el apellido no te ayuda en nada. Si no tienes talento, no tienes talento. Si a la raza no le caes bien, no le caes bien y vale madre", mencionó el rapero. En oposición a su postura con su padre, el joven expresó un profundo cariño a su madre:

No, mi mamá es lo mejor que existe en este mundo. Hablo con ella muy seguido, ahí está conmigo. Me dice todo el tiempo: 'Ya no te tatúes la cara', me dice: 'Estás muy guapo', pero me tatúo la cara y me regaña".

Asimismo, compartió ante las cámaras de Ventaneando que su descendiente ha sido el motor que transformó por completo su existencia. "Si mi hija no estuviera aquí, yo ya estuviera muerto. La vida que yo vivía antes, o sea me valía todo… Y ahorita pues ya tengo alguien aquí. Pues si yo me muero, pues ella no tiene a nadie", expresó, en una nueva y explosiva entrevista.

