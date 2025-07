VIDEO: En vivo, influencer mexicano enfrenta intento de asalto en Bruselas, Bélgica

Comparta este artículo

Bruselas, Bélgica.- El famoso creador de contenido mexicano, Juan Pablo Fuentes, mejor conocido en el mundo del internet como Yanpol, esta vez se volvió tendencia por un asunto totalmente diferente, pues mientras realizaba una transmisión en vivo fue víctima de un asalto que lo dejó completamente asustado y no solo a él, sino también a todos sus espectadores, quienes se preocuparon por su ídolo.

El hecho ocurrió el lunes 21 de julio de 2025, justo cuando Pablo Fuentes se encontraba interactuando con sus fans; sin embargo, en ese preciso instante estaba en la estación central de trenes en Bruselas, Bélgica, y por supuesto que no estaba para nada alerta de su entorno. Debido a lo anterior, y a que era nuevo en la zona, fue un blanco fácil para un par de criminales que lo observaban desde la distancia.

En las imágenes se logra observar cómo el influencer es abordado por un sujeto que lo toma del cuello para después intentar quitarle su cadena y su mochila. Lo más impactante del asunto es que el criminal no era el único, pues de inmediato llegaron otros hombres y, ahora, el streamer luchaba contra todos. No obstante, a pesar de los minutos de terror, no se llevaron nada de valor, más que su gorra.

Al final el influencer salió ileso

Una vez que estos tipos se fueron, el youtuber recobró la compostura y se acordó de los usuarios que lo observaban desde su móvil: "Estoy bien. Fue una situación inesperada apenas salí de la estación de tren en Bruselas", aseguró. De igual forma, aprovechó este difícil momento para darle un consejo a todos los jóvenes: les pidió que, siempre que estén en el extranjero, se cuiden de cualquier persona que se les acerque.

Finalmente, en las múltiples plataformas la indignación sigue y comenzaron a opinar sobre las bandas organizadas que se dedican a despojar de sus pertenencias a turistas. Es relevante mencionar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo si el famoso levantará una denuncia contra los ladrones, pero en caso de que esto ocurra te lo haremos saber en TRIBUNA.

Fuentes: Tribuna