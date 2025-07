Abandonó México y Televisa: Polémica actriz de novela reaparece con inesperada confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.-

“Estoy feliz con mi proyecto de crossover. Llevo 8 años viviendo en Los Ángeles, pero no soy de las que olvida el pasado. Quiero estar en el contenido hispano a nivel mundial. México me dio mucho. Aquí mi vida creció demasiado en todos los sentidos. Después emigré a Miami para trabajar en Telemundo y Univisión, donde hice cosas diferentes. Desde siempre mi mente y mi estrategia estaban muy claras: Quería llegar a Hollywood”.

Todo mundo hablaba de que llegar a Televisa era inalcanzable, pero yo lo logré. Supe que mis sueños, aunque sean grandes, los iba a lograr. Por eso me puse de meta Hollywood. Además, aquí ya no me iban a dar protagónicos, porque se casaron conmigo como en el rollo de las villanas. Dije: ‘Ya llegué al tope de este lado’”

“En Estados Unidos sí me dieron la oportunidad de hacer protagónicos y lo agradezco, pero yo tenía la vista en Los Ángeles, no en Miami. Fue complicado, porque iba y venía. Todos los pasos que he dado han sido estratégicos. Apenas ahorita estoy logrando trabajar allá y la gente me voltea a ver como actriz, y no solo como latina”.

“Ese ha sido mi gran conflicto. Suena muy de que se me va el tren. De hecho, acabo de salir de mi segunda intervención de congelamiento de óvulos. Utilizo la tecnología a mi favor. O sea, si yo me embarazó hoy, se le llama embarazo senil. ¡Imagínate! Yo no tengo esta urgencia biológica o de tener un legado de ese tamaño. Es verdad que el planeta está saturado de seres humanos y ya traer gente es un poco un acto egoísta, pero también tengo esta parte espiritual, no religiosa, de querer ser madre. Entonces, estoy en ese conflicto”.

Fuente: Tribuna del Yaqui