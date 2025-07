Abre tu mente y descubre cuáles son las predicciones con los horóscopos de Nana Calistar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Alguna vez has escuchado el dicho que reza “persona prevenida vale por dos”? Bueno, aquí en TRIBUNA sí lo hemos hecho y por ello hemos decidido contarte algunas de las más poderosas predicciones que la pitonisa Nana Calistar ha traído para ti, así que no dejes de leer porque las advertencias vienen potentes.

Aries

Se vienen terrenos turbulentos en el amor. En caso de que tengas pareja, habrá fuertes discusiones por malos entendidos. En estos días has estado un poco sensible y es probable que quieras pasarlos con tu familia.

Tauro

Evita contar tus planes, por más que quieras compartirlos con más personas, porque las envidias te rondan y querrán arruinarte todo.

Géminis

No todas las personas que te sonríen lo hacen de verdad. Evita confiar en todas las personas, porque no todos tienen buenas intenciones.

Cáncer

Es posible que tengas la necesidad de sumergirte en el pasado y buscar a alguien que dejaste atrás, tal vez hubo cosas que, en su momento, no pudiste decir. A veces lo mejor marcharte sin alborotar las aguas. Deja de cargar lo que ya no es.

Leo

Una dura traición se te viene encima. Ten cuidado con las falsas amistades, porque hay quienes de frente te puedan dar una cara y por atrás podrían estar pensando en apuñalarte.

Virgo

Comienza a trabajar en tus sueños y aspiraciones, de lo contrario, nunca se harán realidad. Nadie va a venir a hacer las cosas por ti, al menos que tú pongas manos a la obra.

Libra

Una amistad tuya terminará embarazada y el chisme te va a sacudir todo. Ten cuidado, un ex podría regresar a tu vida y se trata de alguien que, aseguraste, ya habías superado, pero en el fondo tú sabes la verdad.

Escorpio

Algunas amistades han estado hablando mal sobre ti y eso podría ponerte a dudar sobre quiénes son realmente leales contigo. Recuerda que el que nada debe, nada teme.

Sagitario

Una gran cantidad de estrés te ha estado dando por todos lados, esto se podría ver reflejado en tu estado de salud. Podrías tener fuertes dolores de estómago, irritación, malhumor, entre otras cosas. Procura soltar corajes pasados.

Capricornio

El amor ahorita no parece estar muy presente en tu vida, aunque tal vez algunas cabras sí sean sorprendidas en estos días por su ser amado. Momentos de pasión podría llegar con personas inesperadas. Evita complicarte demasiado y solo disfruta del momento.

Acuario

No seas tan necio con tu pareja, sobre todo si no te regresa lo que tú le has dado, esto podría darte algunas señales sobre el rumbo real al que la relación está yendo. Deja de andar perdiendo el tiempo con celos tontos, recuerda que eres un rey o reina y como tal no debes mendigar amor.

Piscis

Ya estuvo bueno de estar pensando en quién se queda y quien se va de tu vida, quien quiere estar, está y quien no, no. Solo estás perdiendo tu energía en promesas vacías y palabras vacías de quienes no valen la pena. Recuerda que tú llegaste a este mundo para vibrar alto.

Fuentes: Tribuna