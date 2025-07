Adrián Di Monte así consiguió que Sandra Itzel no entrará a 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de una larga serie de dimes y diretes, el reconocido actor y presentador, Adrián Di Monte, acaba de brindar una entrevista para TV Notas, en el que no dudó revelar cómo es que consiguió que su expareja, Sandra Itzel, al final desistiera de un proyecto en común y decidiera no entrara a La Casa de los Famosos México, en su primera emporada, a ¿hizo la vetaran?

El pasado miércoles 16 de julio, Di Monte fue presentado como uno de los nuevos habitantes de la tercer temporada de la emisión, al lado de la reconocida modelo mexicana, Priscila Valverde. Como era de esperarse, el hate en su contra no se hizo esperar, debido a que desde hace un par de años está siendo acusado de acoso y maltrato físico a Sandra, quien abiertamente ha declarado el temor que siente por el actor.

Como la intérprete de Gato fue una de las que sonó para la nueva emisión, con el destape de Di Monte, se dijo que él había pedido que no se le contratara, y ahora, en entrevista con TV Notas, ha sido el propio Adrián quién rompió el silencio sobre este tema, comenzando con que él fue invitado desde la primera temporada fue invitado, pero no podía por su trabajo, pero, que ahora, que por fin todo se alineó estaba emocionado, contento y nervioso por lo que venía para él: "Ahora se dieron los tiempos y acepté, porque mi esposa y su familia son súper fans del reality. Es una oportunidad para que el público conozca realmente cómo soy".

Con respecto al hate que ha recibido gracias a la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que no piensa dar un paso atrás, pues aunque sí le afecta lo que se dice, y más sobre la manera en que se encarga de que su historia sea bien contada en todo momento, pensando en, pero se mantiene firme en no tocarle un peso a todo, pero es muy complicado: "A mí no me bajaron un pelo de todo, pero entiendo que cuando una historia se cuenta mal y hay intención de dañar, pues las cosas pasan así. No culpo al público. Ellos tienen la información que se les dio. Yo siempre he estado callado. Soy un caballero".

Lo que pasó con ella es uno de los capítulos más oscuros de mi vida, uno de los más dolorosos. Me lastima hablar del tema, pero jamás en la vida movería un dedo para negarle el pan o la comida a nadie. Precisamente porque yo he sufrido en carne propia durante estos 2 años de polémica. Se me han caído proyectos y contratos por una historia mal contada. Yo soy migrante y sé lo difícil que es encontrar chamba en México. Además, no tengo el poder para ponerle el pie a nadie", agregó.

Finalmente, ha sido la propia integrante de Inseparables, quiso declarar que también decidió salir a hablar el tema, porque no se va a tener que aguantar cada mal comentario, incluso salió a anunciar porque por esto tiene un desafío en el que se prometió no rendirse y echarle ganas a la vida aunque no se desee: "Por las cuestiones legales que enfrentamos, él no se puede acercar a mí. Hubiera sido imposible que eso sucediera".

