Aída Cuevas filtra que tiene pruebas contra Carlos Cuevas: "Me pegó a mi y a mi padre"

Ciudad de México.- La reconocida cantante de rancheras, Aída Cuevas, recientemente brindó una entrevista para TV Azteca, en la que acaba de asegurar que tiene pruebas que podrían hundir a su propio hermano, Carlos Cuevas, e incluso llevarlo a prisión, debido a que con esta demostraría que le pegó tanto a ella como a su hoy difunto padre, en una ocasión que habría llegado en estado inconveniente.

Después de años de batalla legal, Aída reveló que Carlos estaba poniendo de pretexto que ella se enojó porque él dijo que mintió sobre su relación con Juan Gabriel, pero que la realidad era muy grave, pues afirmó que la realidad de las cosas es que su hermano la golpeó a ella y a sus dos padres en una ocasión que parece ser llegó ebrio: "Yo estoy enojada y por lo cual él me demanda, por lo que dije de que le pegó a mi papá, que a mi madre la corrió de la casa, que a mí me pegó, muchas cosas. Y por eso es el problema, ese es el problema para él".

Ahora, después de tantos dimes y diretes, Aída en entrevista para Venga la Alegría, ha salido a confirmar lo dicho, manteniéndose firme en su declaración: "Claro a mi padre y a mi, a mi me pegó. Muy fuerte, pero ya se verá en su momento". Sobre como lleva esto, afirmó que tomando terapia: "Con psicólogo, la verdad yo no suelto a mi psicóloga, es la persona que me apoya y me ayuda, porque realmente es muy fuerte lo que he vivido y lo que vivieron mis padres". Y aunque se quiso saber si era verdad que la mandó al hospital la cantante asegura que por ahora no puede hablar de más: "No puedo hablar del caso".

Por otro lado, la madre de la cantante Valeria Cuevas, declaró que si ella habló de su hermano y lo demandó, fue porque él la traicionó primero, que él tiró la primera pedrada y ella después decidió contraatacar para defenderse, negando que ella en algún momento hubiera querido esto: "De verdad no tengo que decir nada, yo lo he puesto, hace años le dije a mi hijo, que le comenté (a Carlos) 'hay código de hermanos que debemos de tener', y él contestó '¿cuál códigos, de qué me hablas?, para mi no existen'. Él los rompió y por eso está demandado".

Finalmente, dejó en claro que Carlos estaba peleando con ella sin sentido y que las autoridades están haciendo su trabajo y más adelante saldrán las pruebas y se demostrará la culpabilidad de su hermano, destacando que con la primera demanda está demostrado que ella tiene la razón: "Yo tengo pruebas y todo se va a ver a su tiempo. La autoridad ya me dio el gane, me demandó por 25 millones, porque no sé, esa sí, de verdad, ¿porque no buscan la demanda?, para que se rían un rato, de verdad que está horrible".

Fuente: Tribuna del Yaqui