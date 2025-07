'Artificial': nuevo drama de Luca Guadagnino; Ike Barinholtz como el magnate Elon Musk

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luca Guadagnino, el célebre cineasta de origen italiano, conocido por su estilo ecléctico, entrará en un nuevo mundo dentro del cine, puesto que incursionará en la inteligencia artificial. El filme, que tendrá el nombre de 'Artificial', se dice que será uno de los estrenos más controversiales del próximo año. El drama tomará uno de los eventos que conmocionó a Silicon Valley, lo ocurrido en noviembre de 2023 con el despido y recontratación del CEO de OpenAI, Sam Altman.

Además de contar con el actor y comediante Ike Barinholtz interpretando al magnate Elon Musk, una de las figuras más influyentes y controvertidas de los últimos años. La película se encontrará basada en sucesos reales, es decir, el súbito despido del director Altman por parte de la junta directiva de la empresa, antes de que, derivado de presión interna y externa, regresara a su puesto solo cinco días después.

El guionista Simon Rich desarrolló lo que describen como tragicomedia con elementos de sátira corporativa; se dice que no solo mostrará el suceso, sino que profundizará en las tensiones éticas, políticas y personales que rodean a la inteligencia artificial (IA). La producción está a cargo del propio Guadagnino y cuenta con el respaldo de los productores David Heyman, Jeffrey Clifford y Jennifer Fox, en asociación con Amazon MGM Studios.

El rodaje arranca en julio de 2025, con locaciones en Italia y San Francisco, y se prevé que el estreno llegue en algún punto de 2026. El presupuesto estimado ronda los 40 millones de dólares. El reparto incluye a Andrew Garfield en el papel de Sam Altman, Monica Barbaro interpretando a Mira Murati (quien lo suplió brevemente), Yura Borisov como Ilya Sutskever, Cooper Koch en el rol de Dario Amodei e Ike Barinholtz como Elon Musk.

Cada personaje representa una perspectiva distinta en el conflicto entre innovación tecnológica y control corporativo. En la historia, Elon Musk es presentado como un personaje satírico, más enfocado en sus autos inteligentes que en los dilemas éticos del desarrollo de la IA. Esta versión ficticia contrasta con el Musk real, cofundador de OpenAI —organización de la que se alejó en 2018— y actual director ejecutivo de Tesla, SpaceX y Neuralink, además de creador de Grok, su propia inteligencia artificial.

En los últimos años, Musk ha sido el centro de múltiples polémicas por su adquisición de Twitter (actualmente X), su influencia política cercana al entorno de Donald Trump y sus enfrentamientos públicos con otras figuras del ámbito tecnológico. Ike Barinholtz, con una sólida trayectoria en la comedia, asume aquí un rol inesperadamente irónico al interpretar a Musk.

Por su parte, Andrew Garfield fortalece su perfil dramático con el papel de Altman, una figura compleja que mezcla ambición, idealismo y fragilidad. Monica Barbaro da vida a una Murati emocionalmente firme, mientras que Yura Borisov representa la dimensión intelectual de OpenAI, marcada por matices de traición y redención.

La película no está basada en ninguna obra literaria, aunque el guionista Simon Rich ya ha abordado la temática de la IA en su libro I Am Code, una sátira poética escrita desde la perspectiva de una inteligencia artificial. Desde ya, Artificial es comparada con The Social Network, con potencial de redefinir la percepción pública de Sam Altman y Elon Musk en el imaginario global. Una historia sobre poder, ambición y algoritmos que, sin duda, generará conversación mucho más allá de la pantalla.

Fuente: Tribuna