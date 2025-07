Danna Paola rompe el silencio sobre el presunto pleito que tuvo con su novio, Alex Hoyer

Comparta este artículo

Ciudad de México.– Para nadie es un secreto que la vida amorosa de Danna Paola ha causado gran interés desde que la cantante de Oye Pablo era muy joven, y ahora que mantiene una relación formal no es la excepción. Por ello, temas como presuntos pleitos entre la pareja o planes de boda no suelen faltar en las entrevistas que la estrella de Élite y Atrévete a Soñar brinda a la prensa mexicana y extranjera.

Un ejemplo de ello ocurrió recientemente, cuando la intérprete fue interceptada por la reportera Nelssie Carrillo, quien la cuestionó sobre los rumores de una supuesta pelea que Danna habría tenido con su novio, Alex Hoyer, durante su viaje a París, Francia. Ante esto, la celebridad, acostumbrada a responder este tipo de preguntas, declaró de manera irónica: “A la gente le encanta inventar cosas, que se inventen la novela, que viva la novela”.

Con dicha declaración, Danna Paola tiró por tierra cualquier sospecha de disputa entre su joven novio y ella, lo que dio paso a la siguiente pregunta, que hacía referencia a la posible pedida de mano. Es bien sabido que París es un destino elegido por muchas parejas para formalizar su relación, ante lo cual la cantante de Mundo de Caramelo respondió: “Pues no, todavía no (me da el anillo)”.

La reportera no quiso irse sin obtener la primicia, así que, de manera insistente, preguntó si la cantante ya había recibido una propuesta de matrimonio. La celebridad respondió de forma aún más directa: “No, todavía no”; sin embargo, no descartó que su relación estuviera atravesando un excelente momento. Ante esto, la periodista intentó averiguar si a Danna le ilusionaba contraer nupcias, pero la famosa se negó a responder: “Bye mi amor, cuídate mucho”.

Danna Paola descarta planes de boda

¿Quién es Danna Paola?

Nacida como Danna Paola Rivera Munguía (artísticamente conocida como Danna), es una celebridad que saltó a la fama desde muy pequeña, cuando apareció por primera vez en televisión a la edad de 4 años, en el programa Plaza Sésamo. La famosa rápidamente llamó la atención de Televisa, por lo que su presencia en televisión se volvió más recurrente, con producciones como Amy, la niña de la mochila azul y Atrévete a Soñar.

