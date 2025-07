De villano de Televisa a Telemundo: Actor de novelas arranca 'Top Chef VIP' con pleito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de novelas, Sergio Sendel, acaba de volverse viral en las redes sociales, pues afirman que pasó de ser villano en Televisa a tratar de serlo en Telemundo, debido a que en su primer día de competencia culinaria en la nueva temporada de Top Chef VIP, hizo las cosas muy complicadas solamente para tener un intenso pleito con la Chef Betty Vázquez.

Sendel por más de 30 años fue uno de los villanos más cotizados de la industria, destacándose en melodramas como Destilando Amor y Mañana Es Para Siempre, entre muchos otros proyectos. Sin embargo, este 2025 fue anunciado para formar parte de la nueva temporada del reality show de cocina, junto a otras famosas celebridades de la industria, siendo la primera ocasión de la chef Betty en dicho proyecto.

En el estreno de la emisión, Sendel se ha comenzado a viralizar debido a que tuvo su primer encontronazo y fue precisamente con la exjurado de MasterChef Celebrity, ya que cuando ella pidió que le explicara porque su platillo era 'Caminito de la Escuela', y porque lo representaba, a lo que este solo declaró que lo representaba muy poco solo por ser ese día: "Muy poco. Me representa nada, nada más el día de hoy, por entrar en esta... tomar la decisión de entrar a esta aventura y haber tomado el riesgo de decirle al plato que sí y también al proyecto".

Ante esto, Vázquez declaró que para calificarlo necesitaba verlo en una faceta más abierta, conocer un poco de su corazón, de su familia, para saber su esencia y ver el tipo de chef que era, a lo que Sergio solamente declaró que no tenía porque, que estaría complicado, a lo que la exchef de TV Azteca, le señaló que hacía muy difícil el poder evaluarlo, a lo que él dejó en claro que el proyecto era de cocina, no de la familia: "Debería intentarlo, porque este programa no está dedicado a la familia".

Finalmente, con el ambiente lleno de tensiones, el cantante quiso aligerar la situación bromeando: "Le puse, primero que nada, ganitas. Y luego, eh... concentración. Yo creo que mi pasta era, en términos generales, correcta". Pero, pese a sus bromas, en X, antes Twitter, y todas las redes sociales ya se están burlando y afirman que muy pronto va a salir eliminado por creerse el villano, incluso afirman que obliga a sus colegas a tener que buscar ser malos también para sobresalir.

Fuente: Tribuna del Yaqui