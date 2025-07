¿Demandará? Ninel Conde acusa a José Manuel Figueroa de violentarla; pide la deje en paz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocos días de entrar a La Casa de los Famosos México 3, la reconocida actriz y cantante, Ninel Conde, en su rueda de prensa de presentación, reaccionó a las recientes declaraciones de José Manuel Figueroa, quien lamentó que la cantante no cumpliera ciertas expectativas cuando fueron pareja, en particular, su supuesta falta de disposición en las labores del hogar. Ante esto, la estrella lo acusó de violentarla y pide ya la deje en paz, ¿acaso va a demandarlo?

Durante su encuentro con distintos reporteros tras ser anunciada como participante de La Casa de los Famosos México 3, la artista rechazó contundentemente esa visión y señaló al hijo de Joan Sebastian por sus expresiones que considera anticuadas y machistas: "Pues que qué triste que él tenga esa idea de la mujer mexicana que nada más hace tortillas, ¿no? La mujer mexicana, claro que podemos cocinar, por supuesto, y pues si no le cociné a él en su momento, pues no se lo ganó".

En este sentido, Conde expuso que su actual relación es muy distinta: "Yo a mi esposo le cocino, le hago chilaquiles, le hago todo, pero no es el punto, el punto es que qué triste que es este tipo de que ahí la mujer tiene que hacer tortillas y tiene que, ¿qué es eso?". Además, la intérprete de Bombón Asesino, atribuyó las palabras de Figueroa a un intento por volver a obtener notoriedad, que cae en violencia: "Bueno, pero después de 20 años sigue hablando de mí, algo bueno he de haber hecho con él. Se está tratando de buscar su último aire".

La también actriz señaló que no desea prolongar la controversia, aunque expuso su inconformidad con los estereotipos: "La verdad es que no quiero hablar del tema, lo que sí no es correcto es que tengan esa idea de la mujer, que esté nada más ahí o haciendo tortillas o planchando y que para eso sirve. Acto seguido, defendió el papel del género femenino en la sociedad: "No, la mujer es una… Somos seres competitivos, que podemos estar en todos los ámbitos, que podemos ser mujeres, que podemos ser equipo con la pareja, trabajar juntos, salir, ganarnos el pan juntos y si podemos cocinarnos los dos".

Por último, la reconocida actriz de Fuego en la Sangre hizo una firme convocatoria a la prensa para que dejen de darle foco al exnovio de Marie Claire Harp, afirmando que tienen el poder para no darle importancia: "No le den pantalla a los violentadores para que maltraten a las mujeres. Ustedes tienen mamá, tienen hermanas. No le den estos micrófonos valiosos que son el medio que tenemos para comunicarnos con el público para violentar a las mujeres. Este es el llamado que les hago a ustedes”.

Fuente: Tribuna del Yaqui