En polémica por misoginia, Eduardo Verástegui respalda a 'El Chicharito' Hernández 

Ciudad de México.- Javier 'El Chicharito' Hernández sigue en el ojo público debido a sus recientes declaraciones, en las que criticó fuertemente el movimiento feminista, pues, bajo su punto de vista, las mujeres han perdido su rumbo al no dejarse “liderar” por hombres. De igual forma, se volvió tendencia después de continuar hablando del tema, al punto de que los usuarios no pudieron evitar molestarse con el deportista, generando que empezara a ser cancelado.

De hecho, como te informamos en TRIBUNA, entre las celebridades que se han manifestado sobre el tema están el periodista David Faitelson y el comediante mexicano Ricardo O’Farrill. Precisamente, este miércoles 23 de julio, durante la mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre este asunto y dejó muy en claro que, aunque el futbolista es excelente en la cancha, en materia de género aún le falta mucho por aprender.

“Pero esta idea es muy… no es una… es una idea, pues, muy machista, la verdad, vamos a decirlo con su nombre. Entonces, y no es por polemizar con 'El Chicharito', porque es un gran futbolista y ha representado a México en diversos momentos, pero sí es importante que todos los hombres de nuestro país reconozcan a las mujeres como personas”, destacó durante su intervención Sheinbaum Pardo.

También es un activista político mexicano

Ahora, increíblemente, se unió al “bando” de Hernández Balcázar José Eduardo Verástegui Córdoba, pues el activista político, que llegó a probar suerte como productor en Hollywood, mostró su respaldo al delantero. Sin embargo, lejos de ser aplaudido, una gran parte de los usuarios se le fue encima. Es relevante mencionar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, ni la FIFA ni la Liga MX han brindado su punto de vista.

“El Chicharito metió muchos goles en su carrera, pero ninguno como el tremendo golazo que le está metiendo a los progres. Lloran por todo”, afirmó el actor. A esto, el perfil llamado @pensar_criticar le respondió: “Este post sólo confirma la insensibilidad y medievalismo de la ultraderecha, además de su hipocresía. ¿O ya no te acuerdas cuando modelabas calzones?”. Pero el famoso remató con: “Claro que me acuerdo. Por si no sabías, el protagonista de mi vida soy yo. No es como que puedas venir a contarme”.

Fuente: Tribuna