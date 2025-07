Eugenio Derbez estalla en 'VLA' tras acusaciones de abandonar a Sammy en su lecho de muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de las acusaciones de abandonar al difunto actor y comediante, Samuel Pérez Reyes, mejor conocido como Sammy, cuando más lo necesitaba, estando en la quiebra en su lecho de muerte, el reconocido actor y productor, Eugenio Derbez, recientemente brindó una entrevista en la que estalló ante Venga la Alegría y otros medios de comunicación, desmintiendo de manera contundente también el que lo haya maltratado y dejado solo.

En medio de la pandemia, Pérez estuvo varios días hospitalizado por el Covid-19, del cual no pudo recuperarse y falleció de un ataque respiratorio, dejando una gran deuda y sin dinero para el funeral. Pero, poco después se dijo que Derbez decidió ayudar a la familia y pagó los gastos del último adiós, hecho que hace un par de días desmintió Abraham Esqueda, conocido como 'El Furcio', asegurando que lo inventó para quedar bien y hacerse fama: "Sí me molestó que dijera que había pagado el funeral, nunca pagó ni madres, o sea, él nunca pagó nada, nomás por querer hacerse fama".

Ante esto, medios como TV Azteca, Imagen TV y demás, al captar a Eugenio en el aeropuerto, le cuestionaron sobre este tema, a lo que muy molesto afirmó que deberían de cuestionar eso a la familia y al hospital, que ellos saben lo que en verdad pasó y así salen de dudas de una vez por todas: "Mira, pueden hablar con la familia de Sammy el día que quieran y ellos les van a decir quién pagó para que Sammy estuviera en los últimos días, para servicio de abogados… hablen con el hospital incluso para que les digan quién se encargó de todo eso".

De la misma manera, estalló molesto cuando le cuestionaron si era verdad que lo encerraban durante las grabaciones de La Familia P.Luche o en cualquier proyecto que tenían juntos, pues asegura que jamás fue algo así, sino que le daban donde quedarse y ahí lo dejaban, pero no lo encerraban: "No, lo que hacíamos es que le dábamos donde quedarse. Es como si yo dijera que alguien me tenía encerrado por tenerme en un hotel. Es lo que hacíamos un día antes de grabar".

Finalmente, externó que sí estaba molesto por esta situación, porque lo conocen y saben que no hay un chisme y en vez de ver su trabajo, se acercan para sacar notas que no existen, como el presunto maltrato y abandono a Sammy en sus últimos momentos de vida, señalando que no entiende porque hacen ello: "Cuando se acercan con ganas de hacer chisme como ahorita, si es algo molesto, porque uno trabaja para ustedes, para el público y que de repente solo vengan a sacar un chisme donde no hay, pues sí molesta".

Ya me conocen, no puedo dar nota de lo que no hay... Saben que soy tan buena persona que vienen a preguntar eso. De repente inventar una nota donde no hay siempre da de qué hablar, entonces no sé si les paguen por likes o vitalizar una entrevista", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui