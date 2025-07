¿Leonardo García recayó en las adicciones? Sorprende con delicada declaración en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos meses han existido múltiples especulaciones sobre la salud mental y física de Leonardo García, pues salieron a la luz algunos informes sobre su presunta recaída en el alcohol e incluso circuló un video en el que aparece aparentemente ebrio, mientras discute con oficiales de la Guardia Nacional. Con el fin de aclarar esta situación, el hijo de don Andrés García decidió sincerarse sobre sus problemas en una entrevista para el programa Hoy.

Hace algunas horas, el conocido 'Oso' reapareció públicamente en el marco de su regreso al teatro y aprovechó para hablar abiertamente sobre los rumores que han circulado en torno a él, incluyendo su situación sentimental pues se reportó que habría llegado a su fin su romance con Flaminia Villagrán. Al respecto, Leonardo dijo que él siempre ha soñado con formar una familia y comentó sobre porqué no lo ha conseguido:

Siempre me he querido casar, pero tal vez por mi estilo de vida no se ha podido. O no sé, o no llegó el momento. ¿Quién sabe? No sé", expresó con franqueza platicando con reporteros de Hoy.

El exgalán de TV Azteca también compartió que su actual pareja comprende su entorno profesional, pero admitió que han habido celos entre ellos: "Lo entiende ella, porque ella eh antes de ser cirujana fue cantante con cuando estaba más joven y todo, entonces de alguna forma entiende este rubro, de alguna forma, ¿no? Los celos ya no sé cómo se van a manejar, pero en eso sí estamos ahí manejándolo, ¿verdad?".

Leonardo García negó problemas con su novia

Sobre su estado emocional, García confirmó que su paso por una clínica de salud mental fue crucial para superar la fuerte depresión que vivió tras la pérdida de don Andrés García, quien falleció en abril de 2023. "Yo ya estoy mucho mejor. Tuve 2 años y cacho pasados muy malos, o sea, a veces nos va mal en la vida, me fue muy bien, afortunadamente realmente, pero los últimos 2 años sí estuvo muy duro y lo bueno es que me siento mejor".

No puedo decirte, 'No, ya estoy al 100'... No, no, me siento mejor, ¿verdad? Voy mejorando, es mejor ir para delante que ir para atrás. Entonces, sí siento que estoy echado más para delante", agregó.

Tras la sincera confesión, los reporteros preguntaron a Leonardo sobre una presunta demanda en contra de una publicación que aseguró que el actor enfrentaba problemas de adicciones y manejo de la ira, y que incluso habría agredido físicamente a su madre. Sin embargo, el exconductor del programa Miembros al Aire de inmediato mostró su negativa para hablar del tema: "Mira, ahorita no voy a hablar de ese tipo de cosas, yo nomás voy a hablar de mi trabajo".

De la misma manera, Leonardo reaccionó negativo cuando le mencionaron la batalla legal con una inmobiliaria por la propiedad de un departamento ubicado en la CDMX. "No, ya no, no, no, no, ya después. No quedó atrás, están ahí las cosas".

Leonardo García admite que la pasó muy mal los últimos 2 años

Fuente: Tribuna del Yaqui