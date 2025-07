¿Luto en Televisa? Galán de novelas llega a 'VLA' y da dura noticia de Pilar Montenegro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán de novelas y cantante, Víctor Noriega, recientemente ha dado una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la que decidió romper el silencio sobre el estado de salud de la retirada actriz y cantante, Pilar Montenegro, tras especulaciones de estar hospitalizada y grave. El histrión fue contundente al dar la dura noticia sobre lo qué sabe de su antigua amiga, ¿acaso Televisa sí está de luto?

Montenegro en el 2013, cuando decidió retirarse del mundo del espectáculo, despertó rumores de que padecía una enfermedad degenerativa, supuestamente esclerosis múltiple, y que por eso se retiró del medio, hecho que no desmintió, pero tampoco confirmó. Ahora, tras 12 años ausente, Javier Ceriani, reavivo los rumores, ya que afirmó que estaba tan grave en el hospital, que varios de sus amistades y familiares fueron a despedirse de ella, ya que no creen que pueda durar mucho tiempo.

Pese a que la familia de Pilar, en Ventaneando negaron los rumores, se siguió con la incógnita, por lo que ahora, el exintegrante de Garibaldi, donde fue compañero de Montenegro, decidió despejar las dudas, y aunque afirma que tiene años lejos de la actriz, declaró que estaba viva: "Los reporteros no sé de dónde han sacado esa información, que no sé de donde, ni yo estoy enterado, que pudiera ser una persona cercana, que no soy, porque tengo muchos años de no ver a Pilar, entonces no sé de dónde la gente se inventa cosas de una persona retirada".

Víctor, sumamente molesto declaró que él considera que los medios y reporteros, como los de TV Azteca y Televisa, no deberían de tratar de violentar la privacidad, debido a que cada persona es libre de elegir si desea o no estar en algo, por lo que pide que se le respete que ella no quiere volver a la farándula: "¿Porqué violentar su privacidad, sus ganas de retirarse, sus ganas de ya no pertenecer al medio artístico?, o sea, si yo decido hacer esto (retirarme), es mi decisión".

Por último, el actor de Hasta Que El Dinero Nos Separe, declaró que ella está viviendo su vida feliz, lejos de los reflectores y era momento de que cada persona se meta en su propia vida y no en la de los demás, menos si su elección fue vivir en privado para evitar lo que sucede en esos momentos: "Si ella decidió estar en lo privado, entonces hay que dejarla disfrutar, entonces ya no hablemos más del tema y ya no estén sacando teorías de su estado de salud, señores, métanse con su propia vida".

Fuente: Tribuna del Yaqui