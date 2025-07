"No quiero discutir ese tema", Diego Luna evita hablar del equipo de Salma Hayek

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de no haber sido seleccionado en las nominaciones a mejor actor de los Premios Emmy, el aclamado actor mexicano Diego Luna ha vuelto a expresarse a favor de las causas por las que ha estado luchando, centrando su atención en situaciones que considera de mayor importancia, como lo es la independencia creativa y la representación de la comunidad latina en producciones de origen estadounidense.

Reafirmo su compromiso con su carrera, además de las causas y personajes en los que cree: “Yo estoy muy feliz haciendo lo que hago y desde hace tiempo estoy donde quiero estar. Tengo la libertad de escoger en qué proyectos quiero trabajar y seguiré luchando por tener esa libertad”, expresó Luna. Además de no tomarle total importancia a la omisión de su nombre en las listas, aprovechó el espacio para realizar una recomendación.

Y decirle a toda la gente, pues nada más que miren a su alrededor. Son muchísimas las historias de gente latina que está haciendo cosas chin…", dijo el actor de Andor.

Siguió reconociendo el trabajo que hacen los latinos: "Entonces, pues, festejémonos unos a otros y veamos el trabajo de los latinos, veamos el trabajo de la gente que se parece a nosotros, de las historias que tienen que ver con nosotros. Esa es la única forma de mandar un mensaje a la industria de que necesitamos más espacios, ¿no?”. Durante el encuentro con los medios, Luna también fue cuestionado sobre los recientes actos de violencia cometidos por el equipo de Salma Hayek en contra de los reporteros.

Ninguna opinión me merece porque no estaba presente, no sé el contexto. Yo nada más les agradezco a ustedes y siempre se los he dicho, la relación sobre todo de respeto que tenemos”, respondió con cautela.

Con sentido del humor, el artista reconoció que sus llegadas al país azteca se han convertido en verdaderas ruedas de prensa improvisadas. “Ya me voy a acostumbrar porque ya venir al aeropuerto es una conferencia de prensa. Entonces vendré preparado”, comentó el protagonista de Andor entre risas.

Finalmente, pidió comprensión hacia su posición como figura pública. “Pero bueno, también tienen que entender que luego uno no tiene tantas cosas que decir, ¿no? Y, además, bueno, yo vengo llegando de un viaje. No, pero no quiero discutir ese tema porque no tengo ni idea de lo que me estás hablando”, concluyó, dejando en claro que prefiere dialogar únicamente sobre lo que conoce con certeza.

Fuente: Agencia México