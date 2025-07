¿Quién es Sarah Kohan? Conoce a la ex de 'Chicharito' que lo acusó de mal padre y abandono

Comparta este artículo

Sydney, Australia.- En medio de la polémica de Javier Hernández, por comentarios que han sido tachados de misóginos y machistas, ahora ha salido a la luz un momento en su vida en el que ya se demostrarían sus tendencias machistas; se trata de su divorcio de Sarah Kohan. Conoce quién es la australiana que en el pasado acusó a 'El Chicharito' de mal padre y de haber abandonado a sus hijos.

Polémica de 'El Chicharito'

Hace un par de días, el futbolista mexicano publicó un par de videos en los que da mensajes que han sido sumamente criticados por las mujeres y hombres por igual, ya que fueron considerados machistas y retrogradas. En sus declaraciones, el jugador de Chivas afirma que la mujer falla en hacer hombres y dice que solo los afeminan, además de que señaló que muchas quieren ser solo mantenidas sin hacer nada a cambio, como los quehaceres del hogar. Como era de esperarse, los internautas recordaron su antiguo matrimonio, asegurando que por esto es que Sarah lo habría dejado, y afirmaron que Diego Dreyfus le hizo mucho mal

¿Quién es Sarah Kohan?

Kohan, actualmente de 31 años de edad, es originaria de Australia y desde que era muy joven sabía que sería modelo, incluso comenzó a seguir su sueño antes de ser considerada mayor de edad legalmente, pues mientras que estudiaba Derecho en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, empezó a realizar sus primeros trabajos como modelo, que la llevó al Mundial de Rusia del 2018, donde conoció al futbolista.

Gracias a su belleza y carisma, la australiana ha conquistado el país norteamericano durante varios años, ha viajado desde Hawái hasta Los Ángeles, o incluso a Tailandia, Londres y todo Sudamérica, gracias a su trabajo, representando a marcas de gran importancia. Pero, la guapa australiana no solo ha apostado por el modelaje, ya que también se convirtió en influencer, y actualmente, cuenta con casi dos millones de seguidores en todas sus redes sociales, como Instagram, donde comparte su estilo de vida, sus viajes con sus hijos y su trabajo en el modelaje.

¿Por qué se separó de 'El Chicharito'?

Después de conocerse en el 2018 y casarse solo un par de meses después, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Noah, en 2019 y un año después tuvieron a su hija Nala. Sin embargo, a pocos meses del nacimiento de la niña, inicios del año 2021, la pareja decidió separarse, presuntamente por "dificultades para compaginar sus vidas personales y profesionales, problemas de compatibilidad, y la dificultad de superar obstáculos juntos".

A mediados de dicho año, Javier se dijo responsable en gran parte de esta separación, exclamando qué: "No era el mejor compañero que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser". Poco después, la modelo negó rotundamente que haya habido infidelidad de alguna de ambas partes, y aseguró que todo fue porque su vida ya no compaginaba, pues él por su trabajo debía permanecer en Los Ángeles, y ella debía irse a Australia con sus hijos. De la misma manera, se dijo devastada por la situación.

Desgraciadamente, lo que parecía ser una separación amistosa, poco después terminó en pleito legal, ya que Sarah decidió demandar a Hernández, acusándolo de haber abandonado a sus dos hijos en común, pues "no participa en la crianza diaria de sus dos hijos menores", y lo acusó de haberse desentendido de ellos económicamente pese a que percibía un sueldo de ocho millones de dólares al año.

En su demanda, también lo señaló de irresponsable, ya que se negó a colocar una protección en la piscina, poniendo en riesgo la seguridad de los niños. En los documentos se menciona que la joven solo pedía 100 mil dólares al mes para la manutención de los menores, que se le asegurara las condiciones aptas en el hogar del futbolista para sus pequeños cuando fueran de visita, y finalmente que aceptara la separación, pues lo señalaron de "meterse a la cama de Sarah sin su consentimiento", en más de una ocasión.

Fuente: Tribuna del Yaqui