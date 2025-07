Tras quedar viudo y volverse mujer, exactor de TV Azteca reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de telenovelas, quien quedó viudo en 2019 y hace unos años sorprendió a sus fans volviéndose mujer, dejó en shock a sus seguidores debido a que esta mañana de miércoles apareció en el programa Hoy dando una emocionante noticia sobre su carrera. Se trata de Humberto Zurita, quien reapareció en los foros de Televisa hablando de diversos temas de su vida, como su situación sentimental y proyectos futuros.

El también productor comenzó su carrera en la empresa de San Ángel, formando parte de exitosos melodramas como De pura sangre, El Maleficio, Encadenados, La antorcha encendida y Alguna vez tendremos alas, donde compartió créditos con su fallecida esposa Christian Bach. Después, tuvo la oportunidad de mudarse a la televisora de Ricardo Salinas Pliego, donde hizo las novelas El Candidato, Agua y Aceite y Vivir a destiempo.

En 2022 luego de 3 años viudo, el histrión decidió darse una oportunidad en el amor con Stephanie Salas, quien hasta la fecha sigue siendo su novia. En ese sentido, el actor contó su felicidad al lado de la famosa y frente a las cámaras de Hoy platicó del reciente viaje que realizaron juntos: "Acabamos de llegar como tú dices, anduvimos un buen rato, como un mes, por allá por Europa, desde Ámsterdam, fuimos hasta Turquía, Grecia, muchos lugares, bien padre”, relató.

Asimismo, Zurita explicó que se encuentra en un instante pleno, e incluso destacó lo fácil que ha sido mantener su relación con la ex de Luis Miguel, en especial porque los descendientes de ambos no se opusieron a su romance. "Pasándonosla muy bien, sí. La vida es una sola, tienes que disfrutarla, tienes que pasarla bien. Yo tengo esa gran fortuna, soy un hombre bendecido en ese sentido, porque yo ya tenía tres años solo, y bueno, me encontré con Stephanie, y la verdad que me lo he pasado muy bien, somos una gran pareja, y adoro a sus hijas, ella adora a mis hijos, así que padre", afirmó.

Tras enviudar, Humberto Zurita inició un noviazgo con Stephanie Salas

Sobre su más reciente travesía, la calificó como una experiencia amorosa e inolvidable. "No, ya llevo como siete lunas de miel, la hemos pasado la verdad muy bien, fíjate que aprovechamos muy bien el asunto de que andábamos de gira, y que llegábamos a Perú, y pues ya nos quedábamos un rato en Perú, y que luego fuimos a los lugares que íbamos y nos íbamos por ahí de rol", destacó.

Además, Zurita aprovechó la charla para recordar a su fallecida esposa: "No, Christian siempre estará en mi corazón, siempre, siempre, siempre, pero la vida sigue, continúa, y no es que yo estuviera buscando nada, me encontré con esto, y esto me lo mandó Dios o Christian, no sé quién". Finalmente, Humberto confirmó su participación como productor en la puesta en escena Madres y habló de su regreso como protagonista de Papito querido, puesta en escena en la que aparece irreconocible caracterizado como una escultural mujer:

Y no la están volviendo a pedir, entonces probablemente si el señor Varela así lo decide, por ahí en octubre, noviembre", contó.

Fuente: Tribuna del Yaqui y YouTube Programa Hoy