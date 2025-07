VIDEO: El emotivo gesto de Coldplay con Ozzy Osbourne que hizo llorar al público

Comparta este artículo

Tennessee, Estados Unidos.- El pasado 22 de julio de 2025, en el Nissan Stadium de Nashville, se llevó a cabo el concierto de la banda británica Coldplay, pero lo que ninguno de los asistentes esperaba era que el vocalista y compositor Christopher Anthony John Martin les diera una emotiva sorpresa al interpretar en el piano la canción Changes en honor al fallecido músico británico Ozzy Osbourne.

Es importante mencionar que, como te informamos en TRIBUNA, el rockero de 76 años murió la mañana del 22 de julio. Aunque, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la causa de su partida, es de conocimiento público que el fundador de Black Sabbath fue diagnosticado en 2019 con Parkinson, enfermedad que poco a poco deterioró de manera significativa su salud.

De hecho, algunos de sus seres queridos publicaron un breve comunicado en redes sociales para hablar sobre la celebridad: “Estaba con su familia, rodeado de mucho cariño. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos”, se lee en un fragmento del mensaje que despide a una de las leyendas musicales que más marcaron la historia del heavy metal.

Concierto de Coldplay

Chris Martin recuerda a Ozzy Osbourne

Una vez que los fans del exnovio de la actriz y modelo Dakota Johnson reconocieron la melodía, comenzaron a gritar con entusiasmo, pero de inmediato, como si estuvieran coordinados, guardaron silencio en memoria de Ozzy Osbourne, pues Changes pertenece al icónico disco Black Sabbath Vol. 4, uno de los grandes éxitos lanzados por la agrupación el 25 de septiembre de 1972.

“Me siento infeliz. Me siento muy triste. He perdido al mejor amigo que he tenido”, con estos versos comenzó Chris para después continuar con: “Ella era mi mujer. La amé demasiado. Pero es muy tarde ahora. La he dejado ir”. Cabe destacar que el artista de 48 años también dedicó unas palabras a los dolientes: “Nos gustaría dedicar todo este espectáculo al increíble genio, talento y regalo lleno de carácter para el mundo que fue Ozzy Osbourne. Le enviamos nuestro amor a su familia”.

