Ángela Aguilar y Christian Nodal celebran 1 año de casados en medio de rumores y polémicas

Ciudad de México.- Este jueves 24 de julio es una fecha sumamente importante para Ángela Aguilar y Christian Nodal, debido a que se celebra su primer aniversario de bodas, la cual se realizó de manera sorpresiva en una exclusiva hacienda del estado de Morelos junto a un reducido número de invitados. A 1 año del sorpresivo casamiento, TRIBUNA te presenta un recuento de toda la controversia que han atravesado desde que inició el controversial romance.

Como se recordará, Ángela y el originario de Caborca salieron a hacer oficial su relación sentimental en junio de 2024, luego de que fueran captados juntos en Texas. Lo que más causó controversia fue que la pareja detalló que llevaba meses saliendo, pero Nodal tenía pocas semanas de haber informado que su relación con Cazzu había llegado a su fin.

Además, en declaraciones posteriores ambos señalaron que se habían enamorado desde mucho tiempo antes de ser novios, pero fue hasta 2024 que pudieron coincidir. Y es que el intérprete de Adiós Amor tenía un romance con Cazzu desde el año 2022 y con ella se convirtió en padre en septiembre de 2023, con el nacimiento de su primogénita Inti. La argentina dijo que las palabras de su ex y Ángela la lastimaron mucho, pues ella ni siquiera estaba enterada de la situación y además mantenía una relación cercana con la mexicana.

Otra situación que generó controversia fue que a las pocas semanas de confirmar su noviazgo, Ángela y Christian decidieron dar el gran paso de casarse, por lo que de inmediato se especuló que ella podría estar embarazada o que Pepe Aguilar aceptó su romance, poniendo de condición que se casaran, debido a la mala fama de Nodal.

Incluso, se especuló que el padre de Leonardo Aguilar promovió un contrato prenupcial para asegurarse de que Christian no le fallara a su hija, multándolo con millones de pesos en caso de que le fuera infiel. A la pequeña y desorganizada boda asistió un reducido número de invitados. Se sabe que estuvieron presentes Marc Anthony, quien fue el padrino, y su esposa Nadia Ferreira, Lylo Fa y Rommel Pacheco, Jomari Goyso, así como los padres de ambos: Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, por parte de Ángela, y Cristy Nodal y Jaime González por parte del novio.

Una de las situaciones que llamó mucho la atención fue que Amely Nodal, hermana de Christian, no acudió a la boda y se ha dicho que tiene nula relación con su cuñada, mientras que con Cazzu se sigue llevando muy bien.

Los hermanos de Christian Nodal no aparecen en las fotos oficiales de la boda

A 1 año de la ceremonia civil, se espera que dentro de poco den el siguiente paso y se casen por la iglesia, sin embargo, el festejo se podría ver empañado por los escándalos. A lo largo de estos 12 meses, se ha especulado en más de una ocasión que ya hay problemas entre los esposos, por presuntos desacuerdos e incluso, posibles infidelidades.

Hace apenas unas semanas, circuló un video donde Christian aparece junto a una chica que no es Ángela y reavivaron los rumores de que la estaría engañando. No obstante, luego se aclaró que la grabación no era reciente.

Sin embargo, esta semana Pepe fue cuestionado sobre el primer aniversario de bodas de su hija y aseguró que los esposos se encuentran viviendo su amor al máximo: "Están en su casa los cabr…, ahí están bien". Con respecto al festejo familiar para celebrar la fecha, Pepe indicó: "¿Ya va a ser?, ¿verdad? Ya va a ser. Ah, no, pues con mucha fiesta, mucha fiesta", expuso, sin mencionar la fecha de la celebración.

Fuente: Tribuna del Yaqui