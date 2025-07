¿Apoya a Laura Bozzo e Irina Baeva? Gabriel Soto habla de agresión de su abogado a su ex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor de melodramas, Gabriel Soto, hace poco brindó una entrevista para el programa Hoy, en la que por primera vez rompió el silencio sobre lo que piensa de la unión entre Laura Bozzo e Irina Baeva para poner en conjunto una demanda por agresión contra su abogado. El galán de novelas fue sumamente contundente con su postura a la situación, ¿acaso apoyará a su ex?

Después de que Irina y Gabriel ganaron su caso en contra de Bozzo, la actriz de origen ruso denunció que Gustavo Herrera, abogado del actor de Televisa, se ha expresado de manera violenta en su contra, al igual que de la señora Laura y hasta de Ninel Conde. Ahora, se ha confirmado que la peruana y Baeva se han unido para interponer una demanda en su contra, para evitar la violencia de género.

Ante esta situación, en el que su exnovia y su exroval legal se unen contra su abogado, el actor de Mi Camino Es Amarte, ha dejado en claro que no está enterado de nada y que no piensa meterse en los que la presentadora de Laura En América y la rusa puedan hacer, y que mejor se busque al abogado o a ellas: "De verdad no, no estoy muy enterado, es totalmente ajeno a mi, yo lo que me compete es la demanda que yo interpuse a esta señora por la manera en la que se expresó de mi y de Irina en su momento y ya lo que pase después es totalmente ajeno a mi".

Con respecto a si piensa poner una nueva demanda en contra de la exhabitante de La Casa de los Famosos, versión de Telemundo, por seguir respondiendo en su contra, y ahora agregando nuevas declaraciones en que dice que Baeva fue su victima, el actor declaró que sí, que no se rendirá hasta que se prohíban esos actos: "Tenemos que marcar un precedente para que deje de pasar, porque opiniones de parte de los medios va a haber muchas, pero las opiniones no están cargadas de ofensas, de groserías, de palabras altisonantes, de comentarios que ahora sí que pongan en tela de juicio la dignidad".

De la misma manera, agregó que su molestia es que salga y hable como su hubiera vivido en su casa y hubiera visto todo lo que dice, cuando realmente no sabe nada de lo que pasó en ninguna historia, ni con la actriz de Vino el Amor, ni con Geraldine Bazán, por lo que declara que no desea quitar el dedo del renglón en su demanda: "No por el hecho de tener un micrófono vas a tener la libertad de hablar y de agredir, porque ni siquiera sabes como fueron las cosas, o sea, eso es lo que más coraje me da, ni siquiera sabe como fueron las cosas para poder emitir un juicio, dándoselas de que sabe".

Fuente: Tribuna del Yaqui