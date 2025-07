Hija de Ozzy Osbourne compartió cómo pasó sus últimos días el 'Príncipe de las tinieblas'

Comparta este artículo

Buckinghamshire, Inglaterra.- Después de que el aclamado cantante de heavy metal, Ozzy Osbourne, falleciera a sus 76 años el pasado 22 de julio mientras se encontraba en su casa de Buckinghamshire, Inglaterra, en compañía de su familia. Fue confirmado por su esposa, Sharon, así como por sus hijos Jack, Kelly, Aimee y Louis, quienes pidieron privacidad durante el periodo de luto. Aunque Kelly Osbourne, la menor de sus hijas, compartió uno de los últimos momentos del ícono.

El video es una de sus historias privadas en Instagram del 20 de julio, dos días antes de su muerte; en la grabación se encuentran Ozzy, junto a Kelly y su nieto Sidney. Mientras se encontraba revisando el diario en su tablet, su hija lo saluda con un “Good morning” y le pide que lo diga de vuelta, a lo que él lo hace sonriendo. La escena, para muchos, es considerada conmovedora, pues se puede apreciar al “Príncipe de las Tinieblas” en un momento de calma lejos de escenarios, excesos y la oscuridad que definió su carrera.

El video fue retomado por seguidores que monitorean constantemente a la familia Osbourne y no tardó en hacerse viral en redes sociales. Ozzy Osbourne fue diagnosticado con Parkinson tipo 2 en 2019, aunque lo hizo público en 2020. Durante los últimos cinco años, enfrentó siete intervenciones quirúrgicas, incluida una operación compleja de columna en 2023. También padecía enfisema pulmonar y secuelas de caídas anteriores, como la sufrida en 2019 que agravó lesiones derivadas de un accidente en cuatrimoto en 2003. Según sus propias declaraciones, vivió “cinco años de total infierno”.

Su movilidad se vio tan deteriorada que ya no podía caminar, y en sus últimos meses practicaba Tai Chi para intentar recuperar estabilidad. El 5 de julio de 2025, Ozzy ofreció su última presentación durante el evento “Back to the Beginning” en Villa Park, Birmingham, al lado de sus compañeros originales de Black Sabbath. Sentado en un trono decorado con alas de murciélago, interpretó cinco temas como solista y cuatro con la banda, incluyendo “Paranoid” e “Iron Man”. Durante el espectáculo, expresó su gratitud al público con lágrimas en los ojos.

He estado postrado seis años. No tienen idea de cómo me siento. Gracias desde el fondo de mi corazón”, expresó.

Tras su partida, la familia emitió un mensaje: “Estaba con sus seres queridos y rodeado de afecto. Pedimos respeto a nuestra privacidad en este momento”. Kelly, visiblemente afectada, escribió: “Mi papá tuvo su momento bajo el sol. Pudo decir gracias y adiós de la manera más hermosa”. Las redes sociales se colmaron de homenajes. Metallica publicó una imagen acompañada de un emoji de corazón roto. Elton John lo describió como “un pionero y una leyenda”.

Alice Cooper expresó: “El mundo entero llora a Ozzy esta noche”. En Birmingham, admiradores encendieron veladoras frente al mural de Black Sabbath y dejaron flores en su estrella del Paseo de la Fama. Ozzy Osbourne transformó el heavy metal, venció a sus propios demonios y se volvió un ícono de la cultura popular. El video que compartió Kelly no solo revela sus últimos días, sino también su faceta más humana. En medio del silencio, su voz aún se escucha: “Good morning”.

Fuente: Agencia México