Horóscopos del mañana con Nana Calistar ¿Qué te deparan los astros para mañana?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un nuevo día ha llegado a su fin y es probable que las cosas hayan salido según lo esperado o tal vez no, pero el próximo viernes no te tomará por desprevenido, porque a continuación te contaremos las poderosas predicciones que Nana Calistar ha traido para ti, así que no dejes de leer, porque se vienene cosas potentes para distintos signos.

Aries

Desde siempre se ha sabido que eres una persona celosa y aunque, en ocasiones, podrías llegar a tener la razón, la realidad es que otras veces no es así y solo te estás atormentando de manera gratuita. Así que bájale un poquito a tu estrés, que las cosas no siempre son lo que parecen.

Tauro

Andas de un humor que apenas y tú mismo te aguantas. Recuerda que no todos te quieren hacer daño. También trata de pensar antes de hablar o podrías decir algo de lo que te puedas arrepentir.

Géminis

Vas a andar comiendo y disfrutando a lo grande, trata de ser moderado, recuerda que se vienen eventos fuertes, por lo que un poco de dieta y ejercicio no te vendrían mal.

Cáncer

Evita las borracheras inesperadas y los excesos. Podrías terminar involucrándote con alguien que ni siquiera conoces y eso te traería alertas de embarazos inesperados. No digas que no te lo advertimos.

Nana Calistar te habla de los horóscopos de mañana

Créditos: Internet

Leo

Amistades falsas abundan por el mundo, no te lo tomes a pecho. Tú sabes perfectamente de quiénes se trata, lo mejor que puedes hacer es sonreirles de manera cínica y demostrarles que no han podido contigo.

Virgo

Si esa relación terminó es por algo. En el fondo sabías que nació muerta. Es probable que te sientas tentado a buscar a esa persona, pero lo mejor que puedes hacer es pasar página. Un futuro prometedor te espera, pero no lo encontrarás si no vas por él y te estancas.

Libra

En el ámbito amoroso podrías sentirte estancado. Ahorita no es tiempo para dedicárselo a nadie más. Lo mejor que puedes hacer es invertirlo en ti y en lo que quieres para tu futuro.

Escorpio

Un antiguo amor podría intentar regresar a tu vida, podría llenarte la cabeza con palabras bonitas, probablemente te dirá que ya cambió, pero lo cierto es que no y lo sabes. Evita dañarte de manera gratuita.

Sagitario

Si estás buscando el amor, deja de besar sapos en busca de príncipes y princesas. El amor no llega de la nada, no el verdadero, se construye con base en buena comunicación y respeto, así como con una intensa intimidad, no hay que engañarnos.

Capricornio

A veces puedes ser poco sensible con tus relaciones, sobre todo en el aspecto romántico. Si ya tienes a una pareja, recuerda que echarle ganas y entregarte, de lo contrario podrías terminar aburriéndote tu mismo a la persona que eligió estar contigo.

Acuario

Ya deja de andar cargando con gente que no vale la pena, en el fondo sabes que solo están en tu vida para provocarte dolores de cabeza y eso no es correcto. Solo te quitan energía.

Piscis

El amor anda rondándote, pero tienes la realidad tan alterada que sientes que esta persona que está intentando entrar en tu vida, en realidad lo hace con dobles intensiones y eso podría afectarte a sobre medida porque podrías dejar ir a alguien que realmente vale la pena por temores infundados.

Fuentes: Tribuna