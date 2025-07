¿Le queda poco de vida? Maribel Guardia reaparece y revela si padece leucemia terminal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Maribel Guardia, acaba de emplear sus redes sociales para reaparecer por rumores de enfermedad, en el que incluso alarmaron sobre la posibilidad de que le queda poco de vida, ya que comenzó a decirse que padecería leucemia terminal. Ante esta situación, la actriz de Televisa, en su mensaje exhibió que se hizo pruebas médicas y descartó la terrible condición.

En los últimos días del año del 2024, la actriz de Muchacha Italiana Viene A Casarse, generó preocupación al revelarse que sufrió un mareo al trabajar, del cual ella resto importancia. Sin embargo, nadie olvidó dicho detalle y recientemente comenzó a asegurarse que tendría leucemia en una etapa avanzada, que incluso la llevaría a su país natal, Costa Rica, para que se realizara los estudios necesarios y además el tratamiento de quimioterapia.

Ante esta serie de especulaciones, la intérprete de Qué Ricas Son Las Papas, declaró que ella se encuentra sumamente sana de salud y exhibió que siempre se realiza estudios médicos de todo a todo para precisamente no ser sorprendida por este tipo de enfermedades: "Solo quería contarles que estoy aquí en San Diego haciendo un comercial y por ahí escuché que alguien dijo una noticia falsa sobre mi salud. Estoy maravillosamente bien, me hago exámenes todo el tiempo y Dios bendito siempre salgo sana".

De la misma manera, la actriz de Corona de Lágrimas quiso usar un poco su sentido del humor, para señalar que ella era una mujer que les va a dar lata por mucho tiempo a sus fans y los periodistas porque no está cerca de fallecer, destacando que no crean en las noticias falsas: "Así que les voy a dar lata durante mucho tiempo y les agradezco que se preocupen por mí, no hagan caso de la gente sin escrúpulos. ¡Uy! ¡Qué horror!".

Cabe mencionar que esta polémica llega justo en medio de su disputa legal por la custodia de su único nieto, José Julián Figueroa, después de que acusara a su exnuera, Imelda Garza Tuñón, de tener problemas de adicciones y no estar 100 por ciento calificada para cuidar del menor sola, sin la supervisión de un adulto responsable y que se acusa a su esposo de haberle sido infiel con una joven estudiante.

