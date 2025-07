Lupita Jones arremete contra 'Miss Universe Latina' por accidente de participante

Comparta este artículo

Miami, Estado Unidos.- Recientemente se celebró uno de los concursos más conocidos de Estados Unidos, aunque en una edición distinta. Se trata de Miss Universe Latina, certamen en el que se elige a la mujer más hermosa de distintos países de Latinoamérica. El problema surgió cuando una de las participantes cayó desde una altura de tres metros, lo que causó gran conmoción entre todos los presentes e incluso entre quienes se encontraban realizando la transmisión del show.

Entre esas personas se encontraba la exMiss Universo, Lupita Jones, quien, si bien en un inicio no brindó demasiados detalles sobre lo ocurrido, posteriormente no dudó en señalar al concurso por haber dejado entrever la decadencia en la que, según la exmodelo, se encuentra. Jones afirmó que actuaron de manera sumamente negligente con la participante afectada, resaltando que le parecía inconcebible que no hubiera paramédicos en el lugar.

Lupita Jones se lanza contra Miss Universe Latina

Según sus palabras, le pareció bastante grave que “ni siquiera hubiera paramédicos ahí”. También le molestó que el concurso de talentos y belleza no tuviera disponible una camilla para atender emergencias. Jones señaló que los asistentes movieron de manera irresponsable a la accidentada, sin saber si tenía alguna lesión interna o fractura derivada de la caída: “No sabemos si se rompió un tobillo, no sabemos si tiene algún tipo de fractura, y que la levantaran de la forma como la levantaron”.

Lupita Jones hizo especial énfasis en que, en realidad, habría preferido mantenerse al margen y evitar la polémica, sobre todo por respeto a Andrea Bazarte, participante mexicana. No obstante, no pudo hacerlo tras ver cómo se manejó la situación después de concluir el espectáculo: “Me parece muy desafortunado el manejo que hizo Telemundo. Pudo haber sido cualquier otro reality, pero que fuera un Miss Universo, con lo que significa ahora en estos tiempos, creo que demeritó muchísimo la imagen de una reina de belleza”.

La exmodelo también resaltó lo duro que ha trabajado para mantener el certamen a la altura, por lo que le pareció terrible lo ocurrido en esta última edición: “Al menos yo he tratado de insistir muchísimo, tratando de mantener un evento con confianza, con credibilidad, con respeto, sobre todo, y con dignidad para la posición de una reina de belleza, y lo que hicieron en Telemundo creo que ha sido todo lo contrario”.

Fuentes: Tribuna y Agencias de México.