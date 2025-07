Maribel Guardia se quiebra en pleno Televisa y llora destrozada la muerte de Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora y actriz, Maribel Guardia, de nueva cuenta logró conmover a miles de personas a través de la pantalla de Televisa, debido a que hizo desgarradoras confesiones durante una reciente entrevista. Resulta que la famosa nacida en Costa Rica fue cuestionada sobre la partida de su unigénito, Julián Figueroa, quien falleció repentinamente el 9 de abril de 2023 debido a problemas en el corazón.

Como se sabe, este ha sido un golpe duro para Maribel y aunque ya pasaron más de 2 años desde ese momento, aún se encuentra lidiando con el duelo de su ausencia. Este miércoles, la intérprete costarricense fue invitada a participar en el programa Netas Divinas, donde las conductoras debatían sobre las cosas que apagan el brillo de una persona.

En ese sentido, 'La Guardia' declaró que ella realmente se perdió cuando su hijo falleció a los apenas 27 años: "Cuando lo de mi hijo yo me veía al espejo y sentí que perdí el brillo de los ojos, yo le decía 'hijo, de veras no tienes vergüenza, te vas, me dejas sola y me cayeron como 10 años encima, regrésame mi brillo'". Además, la intérprete dijo que aunque ya había experimentado la muerte de sus padres, la partida de Julián la debastó:

Es que pasas por muchas etapas con esto de la pérdida, sientes como si un rayo te parte".

El hijo de Maribel Guardia murió en abril de 2023

Son tus hijos son como... es que todo lo que haces es por ellos", reflexionó.

La estrella de Televisa declaró que no le gusta regresar a los lugares donde solía frecuentar su hijo, como el bosque. Además, contó cómo se sintió cuando pudo reencontrarse con su hijo a través de una oración: "No hay palabras, no es un sentimiento que conozcamos los humanos".

Asimismo, Maribel confesó que llegó a pensar en reclamarle a la Virgen de Guadalupe, de la que es fiel devota, por la muerte de su hijo pero trató de entender que así tenían que ser las cosas: "Antes de salir del teatro, él ya estaba muerto pero yo no lo sabía, pero cuando llegué a la casa... y vi a la Virgen y lo que quería era reclamarle", dijo ahogada en llanto. Además, pese al dolor, Maribel se dijo agradecida de poder haber disfrutado a su hijo durante 27 años.

Gracias, seguramente te lo llevaste, seguramente le esperaba algo peor y tú lo rescataste".

Fuente: Tribuna del Yaqui y YouTube Unicable