¿Murió alcoholizado y drogado? Maribel Guardia filtra una dura noticia de Julián Figueroa

Ciudad de México.- En medio de los dimes y diretes con respecto a que el famoso actor y cantante, Julián Figueroa, desgraciadamente habría muerto alcoholizado e incluso drogado la mañana del 9 de abril del 2023, la famosa actriz costarricense, Maribel Guardia, acaba de brindar una entrevista en la que filtró una dura noticia sobre lo que ha sido superar todo esta situación al dolor más grande de su vida; la muerte de su hijo.

A dos años de la tan lamentable muerte del actor de Mi Camino Es Amarte, Imelda filtró detalles inéditos del tan inesperado deceso del también cantante, como el hecho de que presuntamente alucinaba antes de perder la vida y que supuestamente perdía la memoria a corto plazo casi de inmediato como si ya no pudiera retener nada. Por otro lado, afirmó que cuando lo encontró, había un olor en la habitación horrible, uno que no podía describir y que jamás olvidará.

Ante esta serie de declaraciones, la actriz de Corona de Lágrimas ha dado varias entrevistas en las que dejó muy en claro que no piensa dejar que se ensucie la memoria de su hijo de esa manera y negó de manera rotunda el hecho de que su hijo apestara cuando fue encontrado sin vida y que su fallecimiento haya sido tormentoso y con alucinaciones, sino que fue en paz: "Julián cuando murió, estaba con sus ojitos cerrados, en paz, con la piernita cruzada y no olía mal".

De la misma manera, después de que Imelda asegurara que Marco Chacón y Maribel ocultaron que Julián regresó al alcohol y tomaban sus episodios psicóticos como algo normal, la guapa costarricense ha desmentido esto y afirma que sigue teniendo una comunicación cercana con su hijo desde el más allá, dejando en claro que ha encontrado consuelo en medio de las señales que este le ha dejado: "Todo el tiempo tengo una gran comunicación con mi hijo, es increíble cómo se manifiesta de muchas maneras, créanmelo, es impresionante".

Aunque no quiso decir que clase de señales le deja y de que es de lo que hablan por medio de esto, Maribel, reconoció que todo lo que hace en estos momentos en su demanda por la custodia de José Julián Figueroa, es porque le hizo una promesa a Julián que no piensa romper: "Julián en vida me encargó a su hijo. Me dijo: 'mamá, si yo un día me muero, júrame por Dios que vas a cuidar a mi hijo… si yo llego a morirme, júrame que lo vas a cuidar'".

Fuente: Tribuna del Yaqui