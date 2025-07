"No es bonita": Así criticó Pati Chapoy a Ninel Conde en 'Ventaneando' por desfigurarse la cara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En más de una ocasión, la actriz y cantante Ninel Conde ha sido tendencia en las redes sociales debido a las críticas que recibe constantemente por su transformación física, sobre todo por el cambio en su rostro. Aunque anteriormente eran los usuarios de Internet quienes la tundían por su aspecto, ahora la reconocida periodista Pati Chapoy quien hizo una dura crítica en su contra por abusar de los tratamientos estéticos.

En los últimos días, el rostro de la llamada 'Bombón Asesino' ha reaparecido en todos los medios de comunicación debido a que fue confirmada como participante de La Casa de los Famosos México tercera temporada. Y fue durante la reciente emisión del programa Ventaneando, donde se transmitió una entrevista de Ninel, por lo que Pati no escatimó palabras al referirse sobre el aspecto físico de la famosa.

Sin importar generar polémica, la periodista se le fue encima a Conde por abusar de las cirugías: "¿Saben qué? Me da la impresión de que todos los días Ninel se infla la cara, porque no es… No, ¿ya vieron los labios?", expresó, refiriéndose al evidente volumen en la boca y pómulos de la cantante y actriz.

Así ha cambiado Ninel Conde a lo largo de los años

La declaración causó revuelo entre los conductores de inmediato, por lo que Pedro Sola, con su característico estilo, aportó que los retoques están en auge, lo que desató una breve discusión en el foro. "Está de moda", soltó el presentador, reconociendo que son muchos los famosos que optan por estos procedimientos. En medio de la controversia y tras el asombro de Pati, Ricardo Manjarrez recordó que, si bien cada quien tiene derecho a transformar su imagen, la exposición mediática inevitablemente genera comentarios.

Yo estoy de acuerdo con que cada quien haga con su cuerpo lo que le ayude y con lo que se sienta a gusto, pero no puedes pretender que la gente pues no note los cambios", dijo Ricky.

Pati Chapoy mantuvo su postura y concluyó con una afirmación tajante sobre Conde. "Es otra cara, ve eso. No me puedes decir que está bonita Pedro, perdóname". Por su parte, Pedrito añadió que a él tampoco le encantaron los nuevos labios de la cantante, pero aseguró que su nariz quedó muy bien luego de los retoques: "Se ve fabulosa... será que la quiero, pero ¿el amor no quita el conocimiento?", finalizó el querido conductor.

