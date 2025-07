¡No soportó! Angélica Rivera estalla en vivo al escuchar el nombre de Enrique Peña Nieto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas, la reconocida actriz Angélica Rivera reapareció de forma pública ya que la prensa la captó llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en compañía de su madre y de su hija mayor, Sofía Rivera. Como era de esperarse, los reporteros no evitaron cuestionar a la famosa intérprete sobre las recientes acusaciones que hay en contra de su exesposo, Enrique Peña Nieto.

Como se sabe, semanas atrás el expresidente de México fue señalado por presunto enriquecimiento ilícito, hecho que él mismo salió a negar a través de una publicación en sus redes sociales. La actriz, visiblemente molesta, contestó de forma tajante a las primeras preguntas y solicitó a la prensa alejarse de ella, ya que estaba empujando la silla de ruedas en la que viajaba su madre:

Les pido de favor, por favor, vengo con mi mamá".

Los reporteros trataron de sacarle plática, diciéndole que es muy rara la vez que aparece con la mujer que le dio la vida, por lo que ella refutó: "Siempre he viajado y siempre he cuidado a mi madre, siempre", expresó con tono firme. Sin embargo, las interrogantes continuaron, lo que derivó en una reacción más contundente por parte de Rivera. Al escuchar directamente sobre las acusaciones contra Peña Nieto, respondió con evidente molestia:

No, mi amor, no tengo nada que comentarte… No tengo nada que comentarte".

Cuando los reporteros le preguntaron por su actitud tajante, la intérprete de melodramas como Destilando Amor y La Dueña no contuvo su enojo y aclaró de forma despectiva: "¿Por qué, qué? Porque estoy en mi derecho de no comentar la estupidez (que preguntaste), a veces preguntan estupideces". Finalmente, Rivera justificó su postura al indicar que no le concierne opinar sobre asuntos ajenos: “Porque no me corresponde a mí hablar de nadie", remató.

Este enfrentamiento con los medios ha vuelto a colocar a Angélica Rivera en el foco mediático, recordando su etapa como figura pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando ella también fue señalada por un conflicto de interés. Como se recordará, 'La Gaviota' enfrentó el escándalo de la Casa Blanca, una millonaria propiedad que adquirió durante el sexenio de su exmarido. Lo más controversial fue que el inmueble fue construido por Grupo HIGA, una empresa que mantenía contratos con el gobierno federal.

Fuente: Tribuna del Yaqui