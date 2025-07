Paola Suárez aclara si será la habitante 15 de 'La Casa de los Famosos México 3'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los rumores sobre una nueva incorporación a 'La Casa de los Famosos México 3' han estado circulando con fuerza en redes sociales. Entre los nombres que más han sonado destaca el de Paola Suárez, 'influencer' y miembro de 'Las Perdidas', quien ha causado revuelo por supuestamente convertirse en la habitante número 15 del 'reality'.

Durante una transmisión en vivo, Paola Suárez sorprendió a su amiga Vanessa Vásquez al decirle "Voy a entrar a La Casa de los Famosos". La reacción fue inmediata: Vanessa respondió con un contundente y preocupado "Paola, no", dejando entrever que algo no estaba bien. A pesar de la tensión del momento, Suárez restó importancia al comentario y continuó la transmisión normal. Desde entonces el nombre de 'Paolita', como se le conoce cariñosamente en redes sociales, ha sido tendencia.

Paola Suárez

Rumores de extorsión: ¿La verdadera razón de su ausencia?

A pesar del entusiasmo inicial, Paola Suárez no apareció entre los nombres confirmados para esta temporada, lo que alimentó especulaciones. Uno de los rumores más fuertes fue difundido por el periodista Javier Ceriani, quien aseguró que Suárez habría salido del proyecto por estar presuntamente siendo víctima de extorsión. "Paola de Las Perdidas, ¿Por qué si lo anunció? Si yo también te lo confirme, ¿Por qué se salió? Estuvo adentro. Arreglaron con ella, pero se salió", comentó Ceriani en su canal de YouTube.

Rumores sobre su entrada a 'La Casa de los Famosos'

Según su versión, Paola estaría siendo amenazada con un joven con quién habría tenido problemas, y que incluso habría exigido un millón de pesos a cambio de no divulgar un supuesto video comprometedor. Ceriani agregó que tanto Wendy Guevara como el representante de Suárez le habrían aconsejado declinar su participación para evitar un escándalo mediático y proteger su imagen pública, así como los intereses comerciales del programa.

Paola rompe el silencio y niega su participación

En medio de la controversia, fue la misma Paola quién decidió hablar sobre su situación, a través de un video compartido en redes sociales, la 'influencer' negó rotundamente su participación en el 'reality. "Hermanas, ¿Cómo están? solo para reportarme que si iba a entrar a 'La casa de los famosos', que ya no, que me sacaron por un problema, Hermanas, no, la verdad es que no iba a entrar. Pero el día que sí entre, yo se los voy a decir. Cuídense mucho, no hagan caso a tanto arguende... que si me encantan, pero besitos. ¡Adiós! " Con su característico estilo relajado y espontáneo.

