Tras 'tumor cerebral' y kilos de más, exactriz de Televisa llega irreconocible a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz mexicana, quien triunfó en las novelas de Televisa décadas atrás y quien también ha tenido la oportunidad de trabajar en TV Azteca, dejó sin palabras a todos sus seguidores debido a que este jueves 24 de julio reapareció en el programa Hoy, luciendo irreconocible. Se trata de la controversial Paty Navidad, quien presumió su tremendo cambio físico luego de bajar esos kilitos de más.

La intérprete de los melodramas El Manantial, La fea más bella, Por ella soy Eva y Zacatillo, un lugar en tu corazón fue captada por los reporteros del matutino en el Aeropuerto de la Ciudad de México y al ser abordada para que le dieran una entrevista, una de las cosas que contó fue sobre el difícil proceso de salud que afectó su apariencia por años. La también cantante confesó que fue diagnosticada en tres ocasiones con trastorno de estrés postraumático, lo que desencadenó complicaciones físicas importantes, echando por tierra los rumores sobre que tendría un tumor cerebral.

Ese estrés detonó en tiroides y en un prolactinoma en la hipófisis. Todo eso son desórdenes hormonales que terminaron en una subida de peso muy complicada que no podía bajar", explicó.

Ante esta situación, Navidad decidió acudir con especialistas, seguir un tratamiento adecuado y retomar una alimentación balanceada, lo que le permitió deshacerse de los kilitos de más: "Todos en la vida hemos pasado el tener kilitos de más, no somos perfectos, a veces hay muchos cambios hormonales. A veces uno le da rienda suelta a la comida, que también está muy rica, y se junta todo", declaró la originaria de Sinaloa.

Paty Navidad fue muy criticada por subir de peso

No obstante, la exconcursante de La Casa de los Famosos de Telemundo expuso que por fortuna, se encuentra mejor en estos momentos: "Ahora ya me estoy equilibrando en todos los aspectos: energéticamente, emocionalmente, porque todo viene de adentro". Como prueba de su avance, la actriz compartió con orgullo que ahora luce jeans talla 25 o 26, después de haber enfrentado severas dificultades para llegar a este punto.

Además de su transformación externa, Patricia adelantó que se encuentra por estrenar un nuevo y controversial proyecto en redes sociales: un podcast donde abordará los delicados asuntos que la han rodeado en los últimos años. "Quiero hablar de todos estos temas tan polémicos en los que he sido señalada, juzgada, desacreditada, pero también he descubierto que tengo mucho público que conecta conmigo", aseguró.

En cuanto a su vida amorosa, la artista fue contundente y dijo que nunca ha estado sola, pero prefiere no exponer esta parte de su vida: "Estoy maravillosamente bien en el amor. Estoy soltera, pero no sola. Nunca he estado sola". Por último, Navidad reveló porqué es más reservada: "Ya no abro mucho la puerta en lo privado porque ya aprendí que no se debe hacer", afirmó.

Clic aquí para ver el video completo

Paty Navidad reapareció en 'Hoy'

Fuente: Tribuna del Yaqui