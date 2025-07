Aleks Syntek revive su encuentro con Shakira y lanza inesperada confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aleks Syntek ha desatado controversia tras compartir una anécdota sobre su reencuentro con Shakira en uno de los conciertos de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en la Ciudad de México. Durante una entrevista para el podcast Azteca Para el Mundo, el intérprete sorprendió con detalles que rápidamente encendieron las redes sociales.

"Siempre me ha gustado Shakira y yo la conozco desde niña", reveló Syntek, recordando que su amistad con la cantante comenzó cuando ambos eran jóvenes artistas en Argentina. "Yo tenía 20 años y ella 17 o 18. Comíamos juntos, hacíamos promociones… hasta me la llevaba al antro porque no tenía con quién ir", contó el compositor.

Aleks Syntek desata controversia

Según su testimonio, la relación se reavivó recientemente, ya que algunos músicos que acompañan a la barranquillera en su actual gira han colaborado con Syntek durante sus presentaciones en Estados Unidos por más de 20 años. Lo que más llamó la atención del público fue el tono con el que Aleks narró el supuesto recibimiento que le dio Shakira en su camerino. "Me ve Shakira y me dice: '¡Qué guapo!, ¿Qué te hiciste, Alex? ¡Te ves bien chavo!'", aseguró.

El momento, según él, se volvió incómodo porque su esposa estaba presente. "Shakira estaba muy coqueta. Incluso confundió a mi hija con mi hermana", añadió. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Cientos de usuarios cuestionaron la veracidad de la historia y compararon al músico con la actriz Martha Higareda, famosa por contar anécdotas consideradas poco creíbles. Comentarios de incredulidad y burlas, frases como “Un nuevo Higaredazo” y “Aleks Higareda” se hicieron tendencia.

Syntek desató comentarios de burlas e incredulidad

Durante la misma entrevista, Aleks Syntek aprovechó para dar su opinión sobre la mediática separación entre Shakira y Gerard Piqué. "Si yo estuviera en sus zapatos y tengo un pleito con mi esposa, lo dejo en casa. No lo voy a expandir en mis canciones… Siempre será la madre de mis hijos", comentó, defendiendo su postura con una expresión que también generó críticas: "¿Qué tiene de p... madr... malo que yo diga eso?".

Mientras la historia sigue generando reacciones, muchos se preguntan si Aleks Syntek fue simplemente sincero o si su relato forma parte de una tendencia de anécdotas "demasiado buenas para ser verdad". Lo cierto es que, con esta declaración, el cantante ha vuelto a estar en boca de todos… aunque no precisamente por su música.

Fuente: Tribuna/Agencia México