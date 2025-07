Aline Hernández podría emprender nueva acción legal contra Gloria Trevi y Sergio Andrade

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora de televisión mexicana Aline Hernández, conocida principalmente por el público como una de las exintegrantes del llamado clan Trevi-Andrade, se manifestó recientemente sobre el caso de la cantante Sasha Sokol, quien ganó la demanda ante la Suprema Corte de Justicia contra el productor Luis de Llano, acusado de agredirla sexualmente cuando ella tenía 14 años y él 38.

Asimismo, es importante mencionar que la actual presentadora de Al Extremo publicó el 1 de enero de 1998 el libro La Gloria por el Infierno, donde relató todos los abusos que sufrió siendo apenas una adolescente, cuando estaba a merced del productor Sergio Gustavo Andrade Sánchez y de la cantante Gloria Trevi. Cabe señalar que la entonces menor de edad llegó incluso a casarse con Andrade Sánchez.

En dicho ejemplar, el periodista Rubén Aviña documenta la historia de Hernández y, en un fragmento, se hace hincapié en la intérprete de Todos Me Miran, quien, como te informamos en TRIBUNA, fue detenida el 13 de enero del 2000 en Río de Janeiro junto a su entonces mánager y María Raquenel Portillo. En lo que respecta a Gloria Trevi, pasó dos años recluida en una cárcel de Brasil y posteriormente tres más en México.

Aline Hernández cuando se casó con Sergio Andrade

"Lo que hizo Sasha fue extremadamente valiente. Ha sido muy juzgada y muy criticada, como lo fui yo hace 26 años cuando publiqué mi libro. Pero, por supuesto, que podemos, y me incluyo, y no está descartado hacerlo aquí en México de manera civil", afirmó Aline, dejando entrever que tanto ella como Karla de la Cuesta, Marlene Calderón, Liliana Regueiro y otras implicadas han analizado esta posibilidad.

La presentadora de 49 años reconoció que, a lo largo del tiempo, tanto ella como sus compañeras han enfrentado el escarnio público y múltiples amenazas. A su vez, cuestionó la influencia que podría tener Gloria Trevi para no salir perjudicada tras el escándalo y señaló que Boquitas no fue tomada en cuenta en una denuncia colectiva, como se ha mencionado. Con estas declaraciones, Aline no cierra la puerta a emprender nuevas acciones legales en busca de justicia.

