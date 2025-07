Arturo Carmona habla de sus acusaciones de agresión y manda mensaje a Alicia Villarreal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y presentador, Arturo Carmona, enfrentó los recuerdos de su pasado sentimental con Alicia Villarreal, luego de que en semanas recientes resurgieran antiguos episodios relacionados con presuntas infidelidades y acusaciones de agresión que habrían marcado su matrimonio. Tales controversias, dadas a conocer hace más de dos décadas en una revista de contenido grupero, revivieron la atención mediática sobre su relación con la madre de su hija.

Al ser cuestionado sobre el tema, el actor de Televisa dejó en claro que no tiene intención de revivir conflictos del pasado, ya que considera que es caso cerrado su tema: "Ya es problema de cada quien. Yo ya cerré carpeta. Ya estaba cerrada, se reabrió por cuestiones que ya conocemos, pero creo que ya quedó esto ahí. Yo sigo tranquilo, mi hija está tranquila. Espero que todo el mundo implicado en esto esté de la misma manera".

En cuanto a la posibilidad de limar asperezas con la denominada 'La güerita consentida', Carmona fue firme al dejar en claro que él no va a centrarse en lo pasado y que por ser la madre de su hija, siempre va a desearle lo mejor: “Yo no tengo problema de hablar. Es la madre de mi hija y siempre me va a importar que esté bien. A veces hacemos cosas muy distintas a lo que decimos. Yo no tengo problema, yo no tengo coraje ni resentimiento con nadie ni con nada".

El también exfutbolista subrayó que su prioridad siempre será la estabilidad emocional de Melenie Carmona y la armonía de sus seres queridos: "Para mí es importante que mi hija esté bien, que la familia esté bien, y siempre voy a abogar por eso toda mi vida".

Ante las preguntas sobre su relación con otras personas de su pasado, como la periodista Blanca Martínez, Arturo fue igualmente claro: "No tengo guerra con nadie. Yo creo que eso ya se aclaró. Bueno, cada quien por su lado lo aclaró. Yo no tengo ningún resentimiento porque en su momento todo se arregló". Finalmente, el artista envió un mensaje de reflexión y paz: "La vida sigue. No podemos estacionarnos amargándonos la vida ni guardando resentimientos o corajes. La vida es tan bonita para eso, y tan corta. Ya tenemos demasiados conflictos en el mundo como para tener uno entre nosotros".

Fuente: Tribuna del Yaqui