Claudia Lizaldi relaciona acusaciones de estafa con campaña de bots y exnovias celosas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Claudia Lizaldi Mijares es una simpática presentadora de televisión mexicana que recientemente se vio envuelta en un tremendo problema, pues se percató de que dos medios de comunicación provenientes de Mérida, Yucatán, comenzaron a acusarla de estafar a empresarios locales y, además, aseguraban que esa era la razón por la que decidió irse de la ciudad.

Al parecer, el asunto está ligado a un proyecto en donde participó la conductora durante un aproximado de cinco años, se trata de Casa Consciente, una iniciativa centrada en el bienestar, la espiritualidad y la vida sostenible. No obstante, en aquel entonces esta situación escaló rápidamente en redes sociales; sin embargo, a nivel legal ninguna autoridad sustentó las aseveraciones del trabajo periodístico.

De igual manera, la mujer de 46 años publicó en su Instagram un escueto mensaje dirigido a sus seguidores, donde se despedía de la gente de esa entidad y se autodenominaba, junto a sus hijos, como originaria de la localidad por el cariño que le tiene a aquellas tierras: “Me voy tan feliz y agradecida de Mérida, me voy enamorada de su gente. Mis hijos Iam y Elah, incluida Mary, y yo ya somos parte yucatecos”.

Comunicado del equipo legal de Claudia

Por su parte, Claudia ya se encuentra radicando nuevamente en la Ciudad de México, alzó la voz para confirmar que sigue adelante con el proceso de demanda y recalcó que está interpuesta por el tema de difamación y daño moral. Por otro lado, sorprendió al añadir que también hay otro tema vinculado al asunto, pues según la famosa en esta campaña orquestada en su contra podrían estar implicadas exnovias celosas e incluso detrás del pago de bots.

“Hay exnovias celosas, hay gente que me quiso robar a mí y, como no lo logró, ahora la mala soy yo”, declaró. Finalmente, cuando fue cuestionada sobre si los nuevos procedimientos están vinculados directamente a la prensa que propagó la información falsa, Lizaldi respondió de forma enigmática: “Mira, alguien pagó las notas. Alguien pagó los bots, había un mundo de bots, no tienes idea”. Aunque no dio nombres, afirmó que ya tiene identificados a los responsables y que todo saldrá a la luz cuando sea pertinente hacerlo.

Fuente: Tribuna/ Agencia México