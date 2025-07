Damián Cervantes hunde a TV Azteca: Exhibe injusta razón de su veto de 'Venga la Alegría'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso influencer mexicano, Damián Cervantes, recientemente ha empleado sus redes sociales para responder una duda latente, ¿porqué ya no va a Venga la Alegría?, el creador de contenido fue contundente con su repuesta que hundió a TV Azteca. Siendo tan sincero como todo el tiempo se ha mostrado en sus videos, el joven exhibió la injusta razón, por la que presuntamente la productora lo vetaría de dicho programa.

Durante uno de sus 'lives' en su cuenta de TikTok, Damián fue cuestionado sobre el hecho de que estaría vetado del matutino conducido por Kristal Silva, a lo que respondió que hace como cuatro meses tenía llamado, que en el mensaje que le mandaron, le dijeron que llegara a las 10 de la mañana, y que él compartió todo para anunciar su presencia, que llegó al foro a la hora y le dicen que la productora está molesta porque era a las 9 de la mañana su llamado y la sección a lo que iba se adelantó y ya no saldría al aire.

Ante esto, declaró que al inicio se espantó y pidió perdón por su error que tal vez no revisó sus mensajes, pero que una vez que checó y vio la hora, quiso aclarar las cosas con Maru Silva, la productora, pero que le dijeron que estaba muy molesta y ocupada para atenderlo: "Me dieron el llamado mal y pues obviamente ya no pude entrar al momento, y obviamente le dije a los de producción 'el problema no fue mío, me dieron la hora mal y no está chido, porque ahora la productora está enojada conmigo y yo no tuve la culpa'".

Ante esto, el exparticipante de LOL México, declaró que pidió que le avisaran a la productora que no fue su culpa dicha confusión y que si llegó tarde al llamado no fue porque él no quisiera o no revisara mensajes, sino que los de producción le mandaron mal la hora, pero, destacó que la productora ya no lo quiso atender: "Yo no pude hablar con la productora después de lo que pasó, y realmente no sé su los de producción hablaron con la productora para decirle que sí había llegado y yo sí llegué al tiempo, y no sé si estoy vetada de Venga la Alegría".

Finalmente, Damián declaró que no sabe que es lo que ha pasado con ese tema en la empresa de Ricardo Salinas Pliego, pero que él no tienen ningún problema ni con la televisora y mucho menos con el programa, que son ellos lo que lo tiene, destacando que aunque no sabe si está vetado o no, en realidad no le afecta porque a él no le genera nada monetariamente el ir a los programas de televisión, pues su contenido en redes y asistencia a los premios es lo que le da.

Fuente: Tribuna del Yaqui